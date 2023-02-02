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Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття

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Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома справжній закарпатський бограч. Скуштуйте й ви вдома такий варіант пряної та смачної першої страви за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом бограча.

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Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі. Тому я не полінувався – взяв у тата казан, пальник, і вирішив приготувати Бограч. Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, смачний, густий суп у казані, і обов’язково з паприкою", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 300-350 г копченої підчеревини
  • 800 г яловичої лопатки
  • 800 г копчених ребер
  • 3 шт моркви – 500 г
  • 4-5 шт цибулі – 600 г
  • 3шт перець червоний солодкий – 400 г
  • 50 паприка суха
  • 3-4 шт свіжих томатів
  • 400 г томатів у власному соку
  • 5 шт картоплі – 800 г
  • кумин, чорний та духмяний перці
  • зелень петрушки та зелена цибуля
  • часник, сіль і гострий перчик
  • води 3 л, приблизно

Рецепт:

  1. Розігріваю казан.
  2. Досить дрібно нарізаю підчеревину і на середньому вогні висмажую її у шкварки.
  3. Додаю нарізану яловичину і тримаю не помішуючи поки не утвориться скоринка на м'ясі.
  4. Далі додаю досить велико порізану моркву, обсмажую.
  5. Додаю цибулю, знов обсмажую.
  6. Додаю паприку і посічений гострий перець, перемішую і трішечки обсмажую. Головне, щоб не пригоріла, бо буде гірчити.
  7. Тепер кладу томати та свіжий перець, перемішую й тушкую так 5 хвилин. Томати у власному соку додавав, бо свіжі зараз ну дуже слабі.
  8. Потім заливаю водою і закладаю копчені ребра, сіль та спеції. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим.
  9. Тепер можна накривати кришкою, а можна і так готувати на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм'якне – години 2-2.5.
  10. Далі кидаю порізану картоплю.
  11. Перевіряю на сіль та спеції.
  12. І томлю ще хвилин 20.
  13. Подаю щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю та часником 5-6 зубчиків.

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