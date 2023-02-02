Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома справжній закарпатський бограч. Скуштуйте й ви вдома такий варіант пряної та смачної першої страви за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом бограча.

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Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі. Тому я не полінувався – взяв у тата казан, пальник, і вирішив приготувати Бограч. Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, смачний, густий суп у казані, і обов’язково з паприкою", – коментує кухар.

Інгредієнти:

300-350 г копченої підчеревини

800 г яловичої лопатки

800 г копчених ребер

3 шт моркви – 500 г

4-5 шт цибулі – 600 г

3шт перець червоний солодкий – 400 г

50 паприка суха

3-4 шт свіжих томатів

400 г томатів у власному соку

5 шт картоплі – 800 г

кумин, чорний та духмяний перці

зелень петрушки та зелена цибуля

часник, сіль і гострий перчик

води 3 л, приблизно

Рецепт:

Розігріваю казан. Досить дрібно нарізаю підчеревину і на середньому вогні висмажую її у шкварки. Додаю нарізану яловичину і тримаю не помішуючи поки не утвориться скоринка на м'ясі. Далі додаю досить велико порізану моркву, обсмажую. Додаю цибулю, знов обсмажую. Додаю паприку і посічений гострий перець, перемішую і трішечки обсмажую. Головне, щоб не пригоріла, бо буде гірчити. Тепер кладу томати та свіжий перець, перемішую й тушкую так 5 хвилин. Томати у власному соку додавав, бо свіжі зараз ну дуже слабі. Потім заливаю водою і закладаю копчені ребра, сіль та спеції. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим. Тепер можна накривати кришкою, а можна і так готувати на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм'якне – години 2-2.5. Далі кидаю порізану картоплю. Перевіряю на сіль та спеції. І томлю ще хвилин 20. Подаю щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю та часником 5-6 зубчиків.

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