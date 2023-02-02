На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття
-
- 114
Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома справжній закарпатський бограч. Скуштуйте й ви вдома такий варіант пряної та смачної першої страви за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом бограча.
І ще: Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин
Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі. Тому я не полінувався – взяв у тата казан, пальник, і вирішив приготувати Бограч. Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, смачний, густий суп у казані, і обов’язково з паприкою", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 300-350 г копченої підчеревини
- 800 г яловичої лопатки
- 800 г копчених ребер
- 3 шт моркви – 500 г
- 4-5 шт цибулі – 600 г
- 3шт перець червоний солодкий – 400 г
- 50 паприка суха
- 3-4 шт свіжих томатів
- 400 г томатів у власному соку
- 5 шт картоплі – 800 г
- кумин, чорний та духмяний перці
- зелень петрушки та зелена цибуля
- часник, сіль і гострий перчик
- води 3 л, приблизно
Рецепт:
- Розігріваю казан.
- Досить дрібно нарізаю підчеревину і на середньому вогні висмажую її у шкварки.
- Додаю нарізану яловичину і тримаю не помішуючи поки не утвориться скоринка на м'ясі.
- Далі додаю досить велико порізану моркву, обсмажую.
- Додаю цибулю, знов обсмажую.
- Додаю паприку і посічений гострий перець, перемішую і трішечки обсмажую. Головне, щоб не пригоріла, бо буде гірчити.
- Тепер кладу томати та свіжий перець, перемішую й тушкую так 5 хвилин. Томати у власному соку додавав, бо свіжі зараз ну дуже слабі.
- Потім заливаю водою і закладаю копчені ребра, сіль та спеції. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим.
- Тепер можна накривати кришкою, а можна і так готувати на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм'якне – години 2-2.5.
- Далі кидаю порізану картоплю.
- Перевіряю на сіль та спеції.
- І томлю ще хвилин 20.
- Подаю щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю та часником 5-6 зубчиків.
До теми: Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні
- 02 лютого
-
20:343 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
18:30Мінометники 80-ї бригади показали, як працює їхній пес-талісман Рекс
-
17:31Дивіться відео, як Imagine Dragons звернулися до пасажирів літака SkyUp
-
16:29У МВС пояснили новий алгоритм дій при купівлі-продажу авто
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:30Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
13:25У Львові уклали мапу з найціннішими мозаїками міста
-
12:29Ось як змінилися зарплати в українців у 2022 році
-
11:26У M&M’s знову зміни – тепер міняють назву солодкого бренду
-
10:25Скільки українців проти поточної зарплати військових – дослідження
-
09:22Українка ввійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю
-
08:20Погода 2 лютого в Україні – синоптикиня прогнозує опади у вигляді снігу
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 01 лютого
-
20:322 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:31Українська каратистка вчетверте здобула звання Grand Winner
-
18:24Ще більше Бетмена й Супермена – у DC Studios анонсують нові фільми
-
17:35Військовослужбовцям скасують додаткову виплату у 30 тисяч гривень – у чому причина
-
16:33Зеленський – "Людина року" за версією польського тижневика Wprost
-
15:37Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні – зимові фото красеня
-
14:26Інтерв'ю з YAGODA: про волонтерство, пошук натхнення та новий етап у кар'єрі
-
13:30Клопотенко показав рецепт, як приготувати найсоковитішу буженину
-
12:33Менше корупції – наскільки Україна покращила показники в індексі сприйняття корупції
-
11:25У Києві з'явився неймовірний патріотичний стінопис із безпілотником
- 02 лютого
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
10:25Скільки українців проти поточної зарплати військових – дослідження
- 01 лютого
-
18:24Ще більше Бетмена й Супермена – у DC Studios анонсують нові фільми
-
14:26Інтерв'ю з YAGODA: про волонтерство, пошук натхнення та новий етап у кар'єрі
-
10:32Перший Аватар – художник показав початкову версію зовнішності жителя Пандори
- 31 січня
-
18:30OnlyFans для користувачів з росії – всьо! Сервіс закрив доступ до сайту
-
14:35"А бодай тебе шляк трафив" не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос
-
10:33Сторінка України в Instagram увійшла до ТОП 5 офіційних сторінок країн світу
- 30 січня
-
18:32The New Yorker опублікувало українське кіно "Я не хотіла робити воєнний фільм"
-
14:33Ось як через Дію подати заяву на обмін 5 звичайних ламп на 5 LED на Укрпошті
-
10:40Володимир Ярославський приготував карбонару: автентичний італійський рецепт
- 29 січня
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
- 28 січня
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
11:37У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти
- 27 січня
-
20:33Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва
-
15:28Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"
-
10:29Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників
- 26 січня
-
18:24Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon
-
14:44Дивіться, як відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською
-
10:29У Литві вийшов комікс про війну в Україні
- 25 січня
-
18:30Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний віддав свій спадок на ЗСУ