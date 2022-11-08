Володимир Ярославський показав, як правильно запекти рибу у фользі

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома рибу запечену в фользі. Скуштуйте і ви таку смачну рибну страву!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального приготування риби запеченої у фользі. Кухар називає цей рецепт найпростішим, досить дієтичним та смачним.

І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував гарбузовий крем-суп: рецепт від шеф-кухаря

В сучасних реаліях економії, можна спробувати готувати це у мультиварці без фольги! Якщо у вас дорадо, лосось або судак, то старайтесь не переготовлювати рибу, бо буде суха. Можна брати й філе коропа, товстолоба й осетра навіть, але в такому випадку раджу додавати ще часнику і тут навпаки можна тримати довше, адже ці види риб краще "переготовлювати", особливо осетра. Ви можете використовувати й інші овочі чи їх комбінації – але раджу їх прогрівати – таким чином вони швидше випускають свій ароматний сік, в якому буде готуватись риба. Томати або тонко ріжу або навіть можна м'яти руками. Можна використовувати та різні сухі трави чи сіль з травами", – радить кухар.

Інгредієнти на 1 особу:

1 філе риби (150 г)

Пів цибулини

Трохи цукіні (40 г)

Болгарський перець (35 г)

Томати (50 г)

Тим'ян, сіль (можна кріп)

Біле вино (за бажанням 25 г)

Смачна оливкова або проста олія

Рецепт запеченої риби у фользі:

Спочатку підготуйте рибу – потрібно чисте філе без кісточок. Далі, окрім томатів, наріжте овочі брусочком та легко підсмажте їх на пательні. Підсоліть. На лист фольги додайте трохи олії, пару гілочок петрушки, покладіть підсолене філе риби. Далі на нього кладіть теплі підсмажені овочі, на самий верх помістіть просто порізані томати, ще трохи тим'яну і біле сухе вино. Закрийте щільно фольгу, ставте у духовку на 20-22 хвилини при температурі 200 градусів. Подавайте у фользі, з ложкою, адже риба буде в ароматному овочевому бульйоні та дуже соковита!

До теми: Чипси з капусти: рецепт швидкого перекусу