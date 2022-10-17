Володимир Ярославський показав, як правильно смажити качине філе

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома качине філе. Скуштуйте і ви таку м'ясну страву!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального просмажування качиного філе. Кухар називає цей рецепт справжньою медитацією.

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Просмажка у цьому випадку вийде медіум або medium rare, якщо грудка велика. Тренуйтеся і знаходьте, яка краще на ваш смак, але не раджу пересмажувати – грудка стає сухою", – коментує кухар.

Найперше – візьміть найсвіжіше філе. Купіть свіжу качку та власноруч обробіть її, або ж візьміть заморожене філе.

Гострим ножем відріжте зайву товсту шкірку та зробіть поперечні надрізи на шкірі, не дорізаючи до м'яса. Так зайвий жир рівномірно висмажиться в процесі приготування і буде хрумка тонка шкірка і рівномірно прогріта середина. На ХОЛОДНУ сковорідку покладіть філе шкірою вниз. Ставте середній або трохи нижче середнього вогонь, доведіть до рум'яної висмаженої скоринки (приблизно 6-7 хвилин). У процесі перевіряйте, щоб все рівномірно рум'янилося. Далі обсмажуйте до рум'яності з іншого боку. На жирі, що вже утворився, це займає 1,5-2 хвилини. Також можете просто поливати качку гарячим жиром з ложки. Потім відкладіть у тепле місце або обмотайте фольгою на хвилин 10. З пательні трохи заберіть зайвий жир, а потім додайте як завгодно порізані обрізки качки, моркви, селери, цибулі. Підсмажте, додайте трохи тим'яну, зубок часнику, сіль, перець. Далі влийте червоне сухе вино, випарюйте, додайте шматочок вершкового масла і "затягуйте" соус. Готовий соус процідіть через сито. Обсмажте ще раз філе на новій пательні. Просто робіть свіжу гарячу скоринку до 1 хвилини. Сіль та перець можна додавати на цьому етапі. Ще рекомендовано додати до масла свіжий Розмарин, чебрець і битий часник для кращого аромату. Відкладіть з пательні філе, дайте ще постояти хвилинку. Розріжте навпіл і подавайте з соусом.

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