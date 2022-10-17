Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Володимир Ярославський показав, як правильно смажити качине філе

  • 22
Володимир Ярославський показав, як правильно смажити качине філе - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома качине філе. Скуштуйте і ви таку м'ясну страву!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального просмажування качиного філе. Кухар називає цей рецепт справжньою медитацією.

І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував гарбузовий крем-суп: рецепт від шеф-кухаря

Просмажка у цьому випадку вийде медіум або medium rare, якщо грудка велика. Тренуйтеся і знаходьте, яка краще на ваш смак, але не раджу пересмажувати – грудка стає сухою", – коментує кухар.

Найперше – візьміть найсвіжіше філе. Купіть свіжу качку та власноруч обробіть її, або ж візьміть заморожене філе.

  1. Гострим ножем відріжте зайву товсту шкірку та зробіть поперечні надрізи на шкірі, не дорізаючи до м'яса. Так зайвий жир рівномірно висмажиться в процесі приготування і буде хрумка тонка шкірка і рівномірно прогріта середина.
  2. На ХОЛОДНУ сковорідку покладіть філе шкірою вниз. Ставте середній або трохи нижче середнього вогонь, доведіть до рум'яної висмаженої скоринки (приблизно 6-7 хвилин). У процесі перевіряйте, щоб все рівномірно рум'янилося.
  3. Далі обсмажуйте до рум'яності з іншого боку. На жирі, що вже утворився, це займає 1,5-2 хвилини. Також можете просто поливати качку гарячим жиром з ложки.
  4. Потім відкладіть у тепле місце або обмотайте фольгою на хвилин 10.
  5. З пательні трохи заберіть зайвий жир, а потім додайте як завгодно порізані обрізки качки, моркви, селери, цибулі. Підсмажте, додайте трохи тим'яну, зубок часнику, сіль, перець. Далі влийте червоне сухе вино, випарюйте, додайте шматочок вершкового масла і "затягуйте" соус. Готовий соус процідіть через сито.
  6. Обсмажте ще раз філе на новій пательні. Просто робіть свіжу гарячу скоринку до 1 хвилини. Сіль та перець можна додавати на цьому етапі. Ще рекомендовано додати до масла свіжий Розмарин, чебрець і битий часник для кращого аромату.
  7. Відкладіть з пательні філе, дайте ще постояти хвилинку. Розріжте навпіл і подавайте з соусом.

До теми: Чипси з капусти: рецепт швидкого перекусу

пропозиції партнерів
Новини