Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати пампушки з часником

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома запашні пампушки з часником та зеленню. Скуштуйте і ви таку смачну випічку!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального приготування українських пампушок – з часником і зеленню. Кухар називає їх духмяними, рум'яними, які будуть дражнити вас і усю родину поки ви їх не з'їсте.

І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував гарбузовий крем-суп: рецепт від шеф-кухаря

Інгредієнти:

150 г молока

150 г води

24 г свіжих дріжджів (8 якщо сухі)

70 г цукру

100 г борошна

1 яйце

400-420 г борошна

5 г солі

40 г олії або теплого вершкового масла

Зелень

Часник

1 жовток на помазку

Олія для рук та форми

Рецепт:

Змішуємо воду і молоко і трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів, додаємо цукор, дріжджі й частину борошна, перемішуємо і даємо підійти хвилин 20, накривайте полотенцем. Часто кухар ставить просто у вимкнену теплу духовку – тісто має підходити в теплому місці. Далі додавайте яйце та іншу частину борошна, вимішуйте тісто і дайте йому підійти – знов в теплому місці. У тісто вимішайте рослинну олію, діліть тісто на шматочки приблизно по 60 г, формуйте з них кульки й кладіть в змащену також олією форму і знов ставте підійти в тепле місце – це 30-45 хвилин. Жовток трохи розбавляйте водою, додайте дрібку цукру і добре змащуйте верх пампушки, що підійшли. Випікайте 25-30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності! Одразу гарячими змащуйте нарізаною зеленою з часником олією, дрібкою солі та ложкою води. Дайте остигнути й потім вже куштуйте.

До теми: Чипси з капусти: рецепт швидкого перекусу