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Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати пампушки з часником

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Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати пампушки з часником - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома запашні пампушки з часником та зеленню. Скуштуйте і ви таку смачну випічку!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального приготування українських пампушок – з часником і зеленню. Кухар називає їх духмяними, рум'яними, які будуть дражнити вас і усю родину поки ви їх не з'їсте.

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Інгредієнти:

  • 150 г молока
  •  150 г води
  •  24 г свіжих дріжджів (8 якщо сухі)
  •  70 г цукру 
  • 100 г борошна 
  • 1 яйце
  •  400-420 г борошна 
  • 5 г солі
  •  40 г олії або теплого вершкового масла 
  • Зелень
  • Часник
  •  1 жовток на помазку
  • Олія для рук та форми  

Рецепт:

  1. Змішуємо воду і молоко і трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів, додаємо цукор, дріжджі й частину борошна, перемішуємо і даємо підійти хвилин 20, накривайте полотенцем.  Часто кухар ставить просто у вимкнену теплу духовку – тісто має підходити в теплому місці. 
  2. Далі додавайте яйце та іншу частину борошна, вимішуйте тісто і дайте йому підійти – знов в теплому місці.
  3. У тісто вимішайте рослинну олію,  діліть тісто на шматочки приблизно по 60 г, формуйте з них кульки й кладіть в змащену також олією форму і знов ставте підійти в тепле місце – це 30-45 хвилин. 
  4. Жовток трохи розбавляйте водою, додайте дрібку цукру і добре змащуйте верх пампушки, що підійшли.
  5. Випікайте 25-30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності!
  6. Одразу гарячими змащуйте нарізаною зеленою з часником олією, дрібкою солі та ложкою води.
  7. Дайте остигнути й потім вже куштуйте.

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