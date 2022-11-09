Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати пампушки з часником
-
- 41
Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома запашні пампушки з часником та зеленню. Скуштуйте і ви таку смачну випічку!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального приготування українських пампушок – з часником і зеленню. Кухар називає їх духмяними, рум'яними, які будуть дражнити вас і усю родину поки ви їх не з'їсте.
І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував гарбузовий крем-суп: рецепт від шеф-кухаря
Інгредієнти:
- 150 г молока
- 150 г води
- 24 г свіжих дріжджів (8 якщо сухі)
- 70 г цукру
- 100 г борошна
- 1 яйце
- 400-420 г борошна
- 5 г солі
- 40 г олії або теплого вершкового масла
- Зелень
- Часник
- 1 жовток на помазку
- Олія для рук та форми
Рецепт:
- Змішуємо воду і молоко і трохи підігріваємо, але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів, додаємо цукор, дріжджі й частину борошна, перемішуємо і даємо підійти хвилин 20, накривайте полотенцем. Часто кухар ставить просто у вимкнену теплу духовку – тісто має підходити в теплому місці.
- Далі додавайте яйце та іншу частину борошна, вимішуйте тісто і дайте йому підійти – знов в теплому місці.
- У тісто вимішайте рослинну олію, діліть тісто на шматочки приблизно по 60 г, формуйте з них кульки й кладіть в змащену також олією форму і знов ставте підійти в тепле місце – це 30-45 хвилин.
- Жовток трохи розбавляйте водою, додайте дрібку цукру і добре змащуйте верх пампушки, що підійшли.
- Випікайте 25-30 хвилин при температурі 185 градусів до рум'яності!
- Одразу гарячими змащуйте нарізаною зеленою з часником олією, дрібкою солі та ложкою води.
- Дайте остигнути й потім вже куштуйте.
До теми: Чипси з капусти: рецепт швидкого перекусу
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
11:32Чим замінити каву: 5 альтернативних напоїв, які також заряджають енергією
-
10:35Гурт ТНМК і Фагот випустили актуальний кліп на свій давній трек "Моя зброя"
-
09:35Клопотенко показав рецепт, як приготувати квашену капусту в банці за 3 дні
-
08:30Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні
- 09 листопада
-
20:29Експертка розповіла, як покращити свій сон, коли заважають сусіди
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:32У жовтні українці ввезли понад 1500 електрокарів: ось ТОП 5 найпопулярніших авто
-
18:28Погода в Україні 10 листопада: синоптик розповіла, коли прийде похолодання
-
17:28Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати пампушки з часником
-
16:30Соломія Чубай презентувала новий кліп на пісню "Я тебе згадую", яка про всіх нас зараз
-
15:27Інтерв'ю з PANCHYSHYN: про музику під час війни, збори для ЗСУ та новий мистецький проєкт
-
14:2910 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:33З присвятою усім українцям: у Львові з єдиним концертом виступить Іван Попович
-
12:30Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати бананове печиво з шоколадом: швидкий рецепт за 20 хв
-
10:32Надзвичайний стан: незабаром стартує кінофестиваль Мандрівний Docudays UA-2022
-
09:30Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
08:35Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски
- 08 листопада
-
20:34Порція енергії та натхнення: у Львові виступить НАОНІ оркестра
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
18:299 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:32Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу
-
16:31Гордій Старух презентував щемливу версію псальма "Голуби", яка неймовірно актуальна нині
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
10:35Гурт ТНМК і Фагот випустили актуальний кліп на свій давній трек "Моя зброя"
- 09 листопада
-
19:32У жовтні українці ввезли понад 1500 електрокарів: ось ТОП 5 найпопулярніших авто
-
15:27Інтерв'ю з PANCHYSHYN: про музику під час війни, збори для ЗСУ та новий мистецький проєкт
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати бананове печиво з шоколадом: швидкий рецепт за 20 хв
- 08 листопада
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 07 листопада
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
10:54У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго
- 05 листопада
-
17:56"Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
-
12:56Перші вихідні листопада стануть особливими для цих 5 знаків Зодіаку
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці