Володимир Ярославський показав рецепт минтая з цвітною капустою та соусом Бешамель

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома справжню ресторанну страву. Скуштуйте і ви таку смачну рибу з гарніром за ексклюзивним рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом минтая з цвітною капустою та соусом Бешамель.

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Знаю, діти не люблять їсти рибу й цвітну капусту. Але якщо ви приготуєте її за моїм рецептом, то будьте впевнені – їстимуть навіть найвибагливіші вередуни. Минтай – це дика риба сімейства тріскових. Він не жирний, але цінний своїм природним походженням і тим що це дуже дієтична риба, яку можна їсти практично усім", – коментує кухар.

Інгредієнти на сімейну порцію:

800 г замороженого минтая

1200 г цілої цвітної капусти (чистих суцвіть приблизно 900-950)

500 г молока

100 г вершків

40 г борошна

50 г вершкового масла

150+50г сиру чедер за бажанням

мускатний горіх, сіль

Рецепт:

Варто заздалегідь перекласти минтай з морозилки у холодильник. Коли розморозиться дістаньте з пачки, вичавите надлишкову воду, виріжте кісточки. У сотейнику розтопіть масло, додайте муку і смажте її до побіління. Потім відставте охолонути й перемішуйте. Нагрійте молоко у каструлі, змішайте вершки та обсмажене борошно з маслом і додайте у майже кипляче молоко й інтенсивно перемішуючи доведуть суміш до кипіння. Додайте, приблизно, 4 г солі та мелений мускатний горіх. Прямо у гарячу суміш добре потерти сир і перемішувати її поки він не розтане. Цвітну капусту розберіть на суцвіття і варіть у підсоленій воді 2-3 хв з моменту закипання (капуста має бути злегка сира в середині). У місткість на дно даю трохи соусу, потім кладу підсоленій і перчений Минтай (можна додати ще улюблені трави). А на минтая кладу капусту і зверху знову соус. За бажанням можна зверху дати також трохи сиру! Запікаю при температурі 185 градусів до рум'яної скоринки, орієнтовно 20-25 хвилин.

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