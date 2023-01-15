Володимир Ярославський поділився родинним рецептом вареників на пару

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома вареники з кисляку, як готувала його бабця. Скуштуйте й ви вдома такий варіант вареників на пару за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками родинним рецептом вареників на пару.

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Пам'ятаєте "кисляк" у бабусі? Густий, ніжний, смачний згусток, який можна їсти як драглі (желе) або перемішати та отримати вже добре відомий нам продукт – кефір! Я обожнюю продукти з мого дитинства. Саме з такого "кисляку" моя бабуся готувала вареники на пару. Тож у темі відродження наших українських традицій я ділюсь з вами своїми родинними рецептами!", – зазначає кухар.

Інгредієнти для тіста:

330 г ложкового кефіру

1 жовток

500 г борошна + на підпил

дрібка солі

4-5 г соди

Інгредієнти для начинки:

свіжий домашній сир

жовток

цукор

Рецепт:

Зробити тісто. У кефір кинути сіль та жовток, додати соду, швиденько перемішати та засипати борошно. Швидко вимішати тісто і залишити на 20 хвилин відпочити. Зробити начинку. Всі інгредієнти змішати та перетерти виделкою. Начинки можна брати ваші улюблені: і тушковану капусту, і картоплю з цибулею або фарш з вареного ліверу теж з цибулею або навіть свіжі вишні! Далі тісто розкачати на невеликій кількості борошна. Формочкою або стаканом сформувати круглі заготовки, а на низ покласти багато начинки й обережно заліпити виріб та зробити красиву косичку – вона буде тримати начинку поки вареник збільшуватиметься під час приготування! Підготувати каструлю замотану марлею з мискою зверху з таким самим діаметром як і каструля. Заліпити вареники, обов'язково з "косичкою", як показувала бабуся. Коли каструля з мискою на плиті, вода кипить і пару повно – кладіть вареники, накривайте мискою і залиште готуватись на 4 хвилини. Готові вареники кладіть в миску з вершковим маслом. Їжте зі сметаною.

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