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Володимир Ярославський поділився родинним рецептом вареників на пару
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома вареники з кисляку, як готувала його бабця. Скуштуйте й ви вдома такий варіант вареників на пару за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками родинним рецептом вареників на пару.
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Пам'ятаєте "кисляк" у бабусі? Густий, ніжний, смачний згусток, який можна їсти як драглі (желе) або перемішати та отримати вже добре відомий нам продукт – кефір! Я обожнюю продукти з мого дитинства. Саме з такого "кисляку" моя бабуся готувала вареники на пару. Тож у темі відродження наших українських традицій я ділюсь з вами своїми родинними рецептами!", – зазначає кухар.
Інгредієнти для тіста:
- 330 г ложкового кефіру
- 1 жовток
- 500 г борошна + на підпил
- дрібка солі
- 4-5 г соди
Інгредієнти для начинки:
- свіжий домашній сир
- жовток
- цукор
Рецепт:
- Зробити тісто. У кефір кинути сіль та жовток, додати соду, швиденько перемішати та засипати борошно. Швидко вимішати тісто і залишити на 20 хвилин відпочити.
- Зробити начинку. Всі інгредієнти змішати та перетерти виделкою. Начинки можна брати ваші улюблені: і тушковану капусту, і картоплю з цибулею або фарш з вареного ліверу теж з цибулею або навіть свіжі вишні!
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- Далі тісто розкачати на невеликій кількості борошна. Формочкою або стаканом сформувати круглі заготовки, а на низ покласти багато начинки й обережно заліпити виріб та зробити красиву косичку – вона буде тримати начинку поки вареник збільшуватиметься під час приготування!
- Підготувати каструлю замотану марлею з мискою зверху з таким самим діаметром як і каструля.
- Заліпити вареники, обов'язково з "косичкою", як показувала бабуся.
- Коли каструля з мискою на плиті, вода кипить і пару повно – кладіть вареники, накривайте мискою і залиште готуватись на 4 хвилини.
- Готові вареники кладіть в миску з вершковим маслом.
- Їжте зі сметаною.
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