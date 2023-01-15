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Володимир Ярославський поділився родинним рецептом вареників на пару

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Володимир Ярославський поділився родинним рецептом вареників на пару - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома вареники з кисляку, як готувала його бабця. Скуштуйте й ви вдома такий варіант вареників на пару за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками родинним рецептом вареників на пару.

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Пам'ятаєте "кисляк" у бабусі? Густий, ніжний, смачний згусток, який можна їсти як драглі (желе) або перемішати та отримати вже добре відомий нам продукт – кефір! Я обожнюю продукти з мого дитинства. Саме з такого "кисляку" моя бабуся готувала вареники на пару. Тож у темі відродження наших українських традицій я ділюсь з вами своїми родинними рецептами!", – зазначає кухар.

Інгредієнти для тіста:

  • 330 г ложкового кефіру
  • 1 жовток
  • 500 г борошна + на підпил
  • дрібка солі
  • 4-5 г соди

Інгредієнти для начинки:

  • свіжий домашній сир
  • жовток
  • цукор

Рецепт:

  1. Зробити тісто. У кефір кинути сіль та жовток, додати соду, швиденько перемішати та засипати борошно. Швидко вимішати тісто і залишити на 20 хвилин відпочити.
  2. Зробити начинку. Всі інгредієнти змішати та перетерти виделкою. Начинки можна брати ваші улюблені: і тушковану капусту, і картоплю з цибулею або фарш з вареного ліверу теж з цибулею або навіть свіжі вишні!
  4. Далі тісто розкачати на невеликій кількості борошна. Формочкою або стаканом сформувати круглі заготовки, а на низ покласти багато начинки й обережно заліпити виріб та зробити красиву косичку – вона буде тримати начинку поки вареник збільшуватиметься під час приготування!
  5. Підготувати каструлю замотану марлею з мискою зверху з таким самим діаметром як і каструля.
  6. Заліпити вареники, обов'язково з "косичкою", як показувала бабуся.
  7. Коли каструля з мискою на плиті, вода кипить і пару повно – кладіть вареники, накривайте мискою і залиште готуватись на 4 хвилини.
  8. Готові вареники кладіть в миску з вершковим маслом.
  9. Їжте зі сметаною.

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