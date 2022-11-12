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Володимир Ярославський поділився рецептом своїх фірмових сирників
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати ідеальні сирники. Скуштуйте і ви таку смакоту за ексклюзивним рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального приготування сирників.
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Відкриваю свої секрети! По-перше, важливий хороший творог 9-12%, найбільш схожий на домашній, тільки повинен бути сухим! Сир у нас їдять і люблять, але найчастіше він трохи "недоварений", щоб був соковитий і ніжний. По-друге, віджимайте від зайвої вологи. Робимо це через рушник, звичайний вафельний – обов'язково! Сир, який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин, сирник – мені потрібні "грудочки" – текстура. Ще один секрет – не перемішувати сирники дуже довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляти в борошні та обтрусили від зайвого – і вперед, смажити!", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 300 г сир (віджатого)
- 1 жовток (або пів яйця)
- 35-45 г цукру – 2 ст ложки
- 25-30 г борошна (столова ложка з горою) + ще стільки ж на підпил
- Можна додавати ваніль або ванільний цукор на смак
Рецепт сирників від Володимира Ярославського:
- Змішайте сир, яйце і цукор виделкою, додайте борошно, ще раз перемішайте.
- Викладіть на дошку або стіл, де вже є борошно.
- Сформуйте "ковбасу", наріжте ножем "шайби", а з них сформуйте кульки.
- І вже за допомогою тупої частини ножа сформуйте сирники.
- Обсмажуйте з 2 сторін до рум'яної скоринки, потім запечіть у духовці при 190 градусах протягом 5-7 хвилин. Або можна зменшити вогонь і досмажити ще по 1 разу з усіх боків вже під кришкою. В останньому випадку, не робіть сирники дуже товстими – вони повинні "просмажитись".
- Подавайте з тим, що любите – сметана або варення... або згущене молоко!
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