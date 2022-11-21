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Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива за 15 хвилин

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Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива за 15 хвилин - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати смачне і корисне печиво лише з кількох інгредієнтів. Скуштуйте і ви таку смакоту за ексклюзивним рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом хелсі-печива.

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Готуючись до нового сезону, вирішив зайнятись собою і зробив для себе таке собі Хелсі-печиво, яке їм на сніданок перед спорт залом. А для вас це ще може бути смачною ідеєю для дітей, які не бажають їсти вівсянку. Воно не дуже сухе, веганське і зручно взяти з собою! Шоколад ви можете брати на свій смак! Також можна додавати різні спеції на смак! А банани найкраще смакують після заморозки, але і просто перезрілі підійдуть", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 2 банани
  • 70 г вівсянки
  • 50 г 100% шоколаду
  • 25 г какао-масла
  • Горіхи та сухофрукти на ваш вибір

Рецепт:

  1. М'якіть двох бананів добре розім'яти виделкою.
  2. Додати вівсянку і дати настоятись хвилин 15-20, потім суміш викласти у вигляді печива з маленьким вглибленням по середині на пергамент.
  3. За цей час увімкнути духовку на 180 і коли нагріється – випікати приблизно 15-20 хвилин.
  4. Розтопити чорний шоколад разом з какао-маслом (тут можна використати або водяну баню, або мікрохвильовку).
  5. Готові вироби вийняти з духовки, дати охолонути, у вглиблення налити трохи шоколадної суміші й поверх покласти горіхи та сухофрукти.
  6. Як охолоне, їсти можна навіть з молоком.

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