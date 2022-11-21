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Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива за 15 хвилин
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати смачне і корисне печиво лише з кількох інгредієнтів. Скуштуйте і ви таку смакоту за ексклюзивним рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом хелсі-печива.
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Готуючись до нового сезону, вирішив зайнятись собою і зробив для себе таке собі Хелсі-печиво, яке їм на сніданок перед спорт залом. А для вас це ще може бути смачною ідеєю для дітей, які не бажають їсти вівсянку. Воно не дуже сухе, веганське і зручно взяти з собою! Шоколад ви можете брати на свій смак! Також можна додавати різні спеції на смак! А банани найкраще смакують після заморозки, але і просто перезрілі підійдуть", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 2 банани
- 70 г вівсянки
- 50 г 100% шоколаду
- 25 г какао-масла
- Горіхи та сухофрукти на ваш вибір
Рецепт:
- М'якіть двох бананів добре розім'яти виделкою.
- Додати вівсянку і дати настоятись хвилин 15-20, потім суміш викласти у вигляді печива з маленьким вглибленням по середині на пергамент.
- За цей час увімкнути духовку на 180 і коли нагріється – випікати приблизно 15-20 хвилин.
- Розтопити чорний шоколад разом з какао-маслом (тут можна використати або водяну баню, або мікрохвильовку).
- Готові вироби вийняти з духовки, дати охолонути, у вглиблення налити трохи шоколадної суміші й поверх покласти горіхи та сухофрукти.
- Як охолоне, їсти можна навіть з молоком.
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