Володимир Ткаченко прийшов на Голос країни 9 і розвернув усіх тренерів

На телекрани вийшов 1 випуск проекту "Голос країни 9", спробувати свої сили в якому прийшов чоловік продюсерки Олени Мозгової – Володимир Ткаченко. Зараз артист відомий як Девід Аксельрод. Зацініть його виступ!

На сліпих прослуховуваннях шоу Голос країни 2019 Володимир Ткаченко виконав пісню "Never Enough", яка стала саундтреком фільму "Найвеличніший шоумен". За лаштунками співака підтримувала дружина Олена Мозгова та друзі.

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Своїм потужним вокалом Володимир розвернув усі чотири тренерські крісла. При цьому Monatik ще на самому початку пісні впізнав голос співака. Тіна Кароль також пригадала, як познайомилася з виконавцем, коли той ще був у дуеті "Барселона".

Це були найгучніші оплески вечора, і вони були адресовані тобі. Нам потрібні люди, які вражають. Ти – талант, – наголосила Тіна.

Dan Balan зазначив, що одразу почув на сцені справжнього артиста. Він пообіцяв Володимиру розкрити секрети популярності та допомогти в досягненні нової планки. Потап також не залишився осторонь боротьби за "голос" та запросив учасника в свою команду.

Дивитися онлайн виступ Девід Аксельрод – Never Enough – Голос країни 9 від 20-01-2019:

Після роздумів Володимир Ткаченко, який змінив ім'я в паспорті на нове – Девід Аксельрод, обрав наставницею Тіну Кароль. "Мене може зрозуміти дуже гарна та розумна королева", – пояснив він.

Володимир Ткаченко у Голос країни 9

Відзначимо, що співак уже 15 років в українському шоу-бізнесі. Він відомий не лише за участі в "Барселоні": також артист є фіналістом різних талант-шоу, зокрема, "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля" та "Х-фактор", де він змагався разом з Monatik. На рахунку Ткаченка три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели".

Разом із Оленою Мозговою (дочкою Миколи Мозгового) він виховує доньок: маленьку Соломію, а також старшу Євгенію від першого шлюбу продюсерки з Олександром Пономарьовим.

Олена Мозгова з чоловіком і донькою

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