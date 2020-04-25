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Коронавірус Карантин

Влад Яма виставив рідкісний кадр з дружиною

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Влад Яма - фото 1
Влад Яма / instagram

Хореограф Влад Яма поділився особистим у мережі. Своєю чергою шанувальники залишилися у захваті від танцюриста і його красуні-дружини.

Відомий український хореограф, член журі танцювального шоу "Танці з зірками", і тренер гумористичної програми "Ліга Сміху" Влад Яма не часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя.

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Однак, нещодавно знаменитість виставив трепетний чорно-білий кадр зі своєю дружиною Лілією. "За останній місяць ми з @liliya_yama зрозуміли, що разом здатні пережити і не таке! Навчилися ще більше радіти дрібницям і насолоджуватися природою. І, попри мої годинні напади гикавки, ми зберігаємо внутрішній спокій, чого і вам бажаємо!", підписав фото Яма.

Своєю чергою дружина танцюриста на Instagram-сторінці зазначила, що "провести зі своєю другою половинкою стільки часу в карантині – ще те випробування".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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