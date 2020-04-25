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Така сексуальна: гаряча дружина Ступки оголилась на камеру (18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з головного та незмінного судді проєкту "МастерШеф" Ектора Хіменеса Браво. На днях на своїй сторінці в мережі він виклав раритетне фото, на якому йому 18 років. Коментатори засипали його компліментами та зауважили, що він не змінився за ці роки: "Який він красивий, але зараз ще кращий", "О, Господи! Та вас не впізнати", "Ви тут класний! Та і зараз...", "Ектор – красень. А з віком став ще кращим".
Краще пізно, ніж ніколи. Мабуть, саме так подумала неймовірна балерина Катерина Кухар, виклавши у мережу світлини, на яких вона позує у подушці та ковдрі. Таким чином суддя проєкту "Танці з зірками" вирішила долучитися до #pillowchallenge. Прихильники красуні були максимально щедрими на теплі слова та компліменти: "Красуня", "Вам дуже личить новий колір волосся", "Тримайте мене семеро", "Красиво, але жаль, що в такому неймовірному образі можна вийти лише на балкон", "Катерино, ви прекрасна завжди і у всьому", "Супер бомбезно! Одіялко та подушка вам дуже личать", "Ви найкраща серед всіх з подушкою та ковдрою, кого я бачила! Ви – вогонь!"
Колишня учасниця "Холостяка" та скандального проєкту "Екси", Лея Вєріч, вирішила знову засвітити свої сідниці в інстаграмі. Цього разу їй вдалося обійтися без жорсткої критики: "Лея, ти божественна", "Подружка рветься до влади", "Коли ти і я одружимось?", "І як після таких відвертих фото можна побачити у тебе душу? Сама собі суперечиш", "Найкраща попа на районі", "Коли тобі набридне виставляти свій зад? Ти так заміж ніколи не вийдеш!"
Маленька спокусниця Мішель Андраде вирішила трішки розігріти уяву своїх підписників у мережі. Сором'язлива та скромна дівчинка опублікувала фото, на якому позує у надзвичайно відвертому топі. Не дивно, що її буквально засипали компліментами та теплими словами: "Дуже красива", "Ти – кайф", "Дуже красиве фото, крихітко моя", "У такої красивої дівчинки має бути більше красивих фото", "Дуже тішиш нас на карантині".
Дружина Дмитра Ступки, Поліна Логунова не перестає вражати усіх своєю неймовірною фігурою. Зірка та телеведуча не втомлюється викладати гарячі фото, які збирають сотні коментарів і тисячі вподобань: "Красуня", "Така сексуальна", "Браво", "Де такі чобітки купували?"
Грішне діло – не згадати про улюблену Лесю Іванівну Нікітюк. Зірка та телеведуча зізналась, що дуже вже сумує за перельотами та подорожами. Сам пост ілюструють спокусливі світлини на фоні Ейфелевої вежі. Коментаторам такий підхід сподобався: "Тебе не бачили у РАЦСі", "Леся, ідеальне фото! Втім, як завжди", "Вау! Леся як завжди шикарна", "Ви бомба", "Яке фото. Кайф!"
Наостанок залишимо вам чарівну та спокусливу Злату Огнєвіч. Співачка не лише смачно готує під час карантину, а й не стомлюється ділитися світлинами, які зводять з розуму прихильників: "Так би взяв і з'їв вас", "Бомба на підході", "Найкраща", "Чарівна", "Гарна фотка", "Ти сексі, красуня".
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