Володимир Остапчук записався у тероборону

Все більше українських знаменитостей долучаються до допомоги нашій армії. На цей раз у лави тероборони вступив шоумен Володимир Остапчук.

Війна, яку розв'язав Володимир Путін проти українського народу, згуртувала нас, як ніколи раніше. Зараз ніхто не залишається осторонь і кожен усіляко намагається допомогти тим, хто цього потребує.

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Як пише Сегодня, зірка телеекранів Володимир Остапчук також захищає наші землі від загарбників. За словами шоумена, територіально він перебуває між містами: Львів, Ужгород, Тернопіль, Біла Церква та Умань. У його обов'язки входять нічні рейди тероборони.

Володимир Остапчук також створив Telegram-канал "Допомога діаспори", щоб координувати допомогу з Європи. Тож крім охорони міста від ворогів, ведучий займається закупівлею амуніції, тепловізорів, дронів, а також іншого військового приладдя для фондів.

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