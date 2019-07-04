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Володимир Остапчук опублікував фото "ню"

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Володимир Остапчук - фото 1
Володимир Остапчук / instagram

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук вирішив скористатися недавніми неполадками у роботі соціальних мереж і вирішив розіграє своїх шанувальників.

Оскільки Instagram ненадовго перестав завантажувати фото, Володимир виклав фейкове фото "ню" і запропонував підписникам насолодитися результатом.

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"Раз instagram не вантажиться – виклав своє фото ню. Приємного перегляду", – написав телеведучий під кадром..

Дехто з користувачів мережі не відразу зрозумів, що це розіграш, про що повідомили Володимиру в коментарях, а дехто зізнався, що все ж бачить фото Остапчука, бо воно загрузилось.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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