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війна Спростовуємо фейки

Володимир Остапчук кумедно потролив окупантів, які везуть додому холодильники з України

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Володимир Остапчук кумедно потролив окупантів, які везуть додому холодильники з України - фото 1

Український шоумен Володимир Остапчук висміяв російських мародерів, які обкрадають квартири в Україні, а також потролив російські родини, що не визнають воєнних злочинів.

Свіжу пародію, у якій Володимир Остапчук постав в образі типового росіянина, телеведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Так, у новому ролику Остапчук потролив російських окупантів, які везуть вкрадену українську техніку до Росії. Зокрема, він зняв відео на кухні біля холодильника.

"Як житель Білгородської області, я офіційно заявляю – це все фейки про ваші холодильники. Зрозуміло?" – сказав чоловік. Після цього він відкрив холодильник, на якому видніється напис: "Слава Україні! Ру*ні п**да".

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