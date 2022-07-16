Списки "хороших русских": фейки про "чорні та білі списки" російських артистів

В Україні офіційно заборонили публічне виконання та звучання російської музики. Також законом передбачена можлива поява "білого списку" російських виконавців. Через це у мережі з'явилось чимало фейків, які вводять в оману.

Введення заборони на російську музику та заяви про "білий список" артистів стали доволі обговорюваною темою у суспільстві, тож з'явились і фейки. У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на поширення неправдивих новин та тез про "чорні та білі списки" російських артистів.

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Фейк: Чув про список "хороших русских", які тепер можуть співати в Україні.

Правда: Йдеться про рішення Верховної Ради заборонити публічне виконання російських пісень та їх використання на радіо та телебаченні. Також заборонені фонограми, відео та кліпи зірок з РФ, які підтримують агресію.

Фейк: Заборонили слухати прибічників "русского мира" в публічних місцях, але якщо білет куплений, тоді все добре.

Правда: Якщо музиканта "заборонили", то його гастролі та тури в Україні автоматично скасовано.

Фейк: У цей "білий список" адекватному росіянину потрапити нереально.

Правда: Зараз у Міністерства культури та інформаційної політики працюють над цим, тож "адекватним росіянам" потрібно буде подати перелік документів. Серед них відповідна заява, декларація на підтримку територіальної цілісності України із закликом до РФ припинити війну, згода на публікацію цієї заяви. Також російські артисти не мають робити нічого, що могло б вказувати на підтримку агресії проти України.

До слова, СБУ може відмовити росзіркам у включенні у "білий список" та перенести у "чорний" без жодних пояснень.

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