Плакальниця на похоронах: Оля Полякова і Тіна Кароль публічно обмінялися "люб'язностями"

Українські співачки Оля Полякова і Тіна Кароль публічно посварилися, обмінявшись критичними репліками. Все почалося з того, що Полякова в ефірі шоу "Маска", сидячи в журі, назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах".

Ця репліка обурила багатьох користувачів і вони засипали співачку обуреними коментарями, відзначаючи. що це не коректно стосовно Кароль, чоловік якої помер в 2013 році від онкології.

І ще: Оля Полякова жорстко прокоментувала мовний закон

Після цього Полякова пояснила, що не мала на увазі нічого поганого. "Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю, поважаю. І ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. І всіх, кого це образило і зачепило, я щиро прошу вибачення. А до режисерів монтажу у мене окреме прохання, ну якщо ви бачите, що щось йде, не так і може бути інтерпретовано невірно, то вирізайте це", – пояснила Полякова.

Після коментаря Полякової Кароль залишила повідомлення у себе в сторіс Instagram, позначивши там Олю Полякову. "Ти мала рацію, я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити життя заради сина. Але не на похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості споріднених душ! Моя ти краса...".

Це цікаво: А куди я прийшла? Фраза Тіни Кароль стала мемом: смішні відео