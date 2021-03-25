Володимир Кличко святкує 45-річчя! Дивіться найкращі бої української легенди боксу

25 березня свій 45-й день народження святкує Володимир Кличко. А ми з радістю та ностальгією згадуємо найяскравіші бої, моменти і нокаути у виконанні українського бійця!

За свою кар'єру Доктор сталевий молот провів 69 боїв. Перемогами завершилися 64 поєдинки Кличка, з них 54 він виграв нокаутом. Кличко є олімпійським чемпіоном (Атланта, США, 1996) і ексволодарем поясів в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WВО, IBO. Радіо MAXIMUM згадує найвидатніші бої в кар'єрі українського боксера Володимира Кличка!

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Володимир Кличко – Паї Вольфграм, 1996

Запорукою успіху Володимира Кличка стала його перемога на Олімпіаді в Атланті в 1996 році. У фіналі він здолав Паї Вольфграма з Тонга і став першим в історії України олімпійським чемпіоном з боксу. А вже восени Кличко разом зі своїм братом Віталієм підписали контракт з німецькою промоутерською компанією Universum Box-Promotion і почали професійну кар'єру.

Володимир Кличко – Келвін Брок, 2006

Брок пропустив в сьомому раунді різкий правий крос в підборіддя і опинився на настилі рингу.

Володимир Кличко – Рей Остін, 2007

У цьому бою Володимир Кличко успішно відстояв титули чемпіона світу за версіями IBF і IBO, відправивши американця в нокаут в середині другого раунду.

Володимир Кличко – Тоні Томпсон, 2008

В середині одинадцятого раунду Томпсон спробував провести одну зі своїх атак, але нарвався на зустрічний правий прямий українця, після якого впав на настил рингу.

Володимир Кличко – Едді Чемберс, 2010

У цьому поєдинку Володимир здобув яскраву перемогу чистим нокаутом в кінці 12 раунду, за 14 секунд до кінця бою.

Володимир Кличко – Семюел Пітер, 2010

Володимир завершив цей бій красивим нокаутом в 10 раунді. Нігерієць впав після затяжної комбінації Кличка, яка завершилася найсильнішим аперкотом.

Володимир Кличко – Олександр Повєткін, 2013

Поєдинок між Кличком і Повєткіним супроводжувався в Росії антиукраїнською істерією. Володимир Кличко розгромив суперника в рингу, вигравши всі 12 раундів і чотири рази відправив Повєткіна в нокдаун.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа, 2017

Вперше за довгий час Володимир Кличко не був фаворитом поєдинку. Не дивлячись на це, він дав Ентоні Джошуа справжній бій. Після нокдауну в 5 раунді він сам відправив суперника на підлогу і навіть міг його добити. Але молодість виявилася сильнішою: в 11-му раунді рефері зафіксував перемогу Джошуа технічним нокаутом. Попри це, фахівці визнали цей бій найкращим для Кличка не тільки за останні роки, але у всій його кар'єрі.

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