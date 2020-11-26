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Хто не чув, той побачить: Кличко видав книжку зі своїми смішними фразами
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Новоспечений, якщо можна так сказати, мер Києва Віталій Кличко вирішив долучитися до політиків, які видали свої книжки. Але підійшов до цього питання він доволі креативно. 26 листопада він представив книжку зі своїми смішними фразами, які надихнули на створення мемів!
Книга Віталія Кличка називається "Хто не чув, той побачить!". Вийшла вона обмеженим тиражем у 3 тисячі примірників. Особливість книжки полягає в тому, що це компактна "гармошка", на якій смішні цитати оформлені у вигляді коміксів.
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Всередині можна буде насолодитися 16-а кумедними каламбурами Кличка, які вже давно стали основою для мемів.
"Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна. Скажу, як людина, яка вміє посміятись над собою, не ображатися на жарти над собою. На смішні жарти – я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу", – зауважив Кличко під час презентації.
Він також додав, що тішиться тим, що ілюстрована книга підійматиме людям настрій. Особливо в умовах пандемії, коли надзвичайно необхідні позитивні емоції й гарний настрій.
"Усміхайтеся, бо життя цього варте", – наголосив мер Києва.
Видав мініатюрну книжку Кличко власним коштом. Також він додав, що частину коштів з продажу спрямують до благодійного фонду "Майбутній Київ". Сам же мер столиці запевняє, що "Хто не чув, той побачить!" не коштуватиме дорого.
Не минулося й без жартів у бік президента Володимира Зеленського. Віталій Кличко сказав, що при нагоді може подарувати йому свою книжку. А також додав: якщо Володимир Зеленський плануватиме видати свою – вона смішною не буде.
Наостанок зауважимо, що Кличко не зупиниться на цій книжечці. У його амбіційних планах випуск ще однієї, присвяченої своїм мемам.
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