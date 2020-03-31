Володимир Кличко показав свої тренування під час карантину: відео

Український екс-боксер Володимир Кличко показав, як тренується під час всесвітнього карантину. Відео з'явилося у соцмережах спортсмена.

У своєму акаунті в Instagram колишній боксер Володимир Кличко поділився з підписниками роликом, на якому показав, як він займається біля дзеркала з гантелями в руках.

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"Багато хто може здогадатися, що я все ще тренуюся і регулярно займаюся боксом", – підписав відео Кличко. За словами атлета, в такі часи, як зараз, він нудьгує без спортзалу і рингу, і важливо залишатися гнучким як фізично, так і ментально.

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