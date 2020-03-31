Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Володимир Кличко показав свої тренування під час карантину: відео

  • 15
Володимир Кличко - фото 1
Володимир Кличко / instagram

Український екс-боксер Володимир Кличко показав, як тренується під час всесвітнього карантину. Відео з'явилося у соцмережах спортсмена.

У своєму акаунті в Instagram колишній боксер Володимир Кличко поділився з підписниками роликом, на якому показав, як він займається біля дзеркала з гантелями в руках.

І ще: Бій Усик-Чісора перенесли через коронавірус

"Багато хто може здогадатися, що я все ще тренуюся і регулярно займаюся боксом", – підписав відео Кличко. За словами атлета, в такі часи, як зараз, він нудьгує без спортзалу і рингу, і важливо залишатися гнучким як фізично, так і ментально.

Читайте також: УЄФА розглядає питання відновлення чемпіонатів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
  • 27 березня, 12:00
  • 916
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • 25 березня, 12:00
  • 18086
ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
  • 27 березня, 14:30
  • 604
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз