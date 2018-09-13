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Володимир Кличко продасть свою картину на аукціоні

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Благодійна організація Аndrea Вocelli Foundation допомагає малозабезпеченим людям - фото 1
Благодійна організація Аndrea Вocelli Foundation допомагає малозабезпеченим людям / RKAS

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко виставив свою картину на благодійний аукціон в Італії.

Талановита людина талановита у всьому. І це вкотре довів легендарний український боксер Володимир Кличко.

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"Спасибі Аndrea Вocelli Foundation за захоплюючий аукціон у Флоренції. Я був удостоєний честі і радий пожертвувати один зі своїх творів мистецтва. З нетерпінням чекаю співпраці між нашими організаціями", – написав Кличко. Благодійна організація Аndrea Вocelli Foundation допомагає малозабезпеченим людям у всьому світі. Зазначимо, що також аукціон запланований в Києві під час конгресу WBC.

Нещодавно Володимир також розповів про свої нові виклики та джерела натхнення. За словами Кличка, він вважає, що прийняв правильне рішення, завершивши спортивну кар'єру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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