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Тайсон Ф'юрі під час бою повторив легендарний трюк Мохаммеда Алі

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Тайсон Ф'юрі - фото 1
Тайсон Ф'юрі / vesti

Тайсон Ф'юрі під час бою з італійцем Франческо П'янето повторив легендарні рухи Мохаммеда Алі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) під час бою з італійцем Франческо П'янето (35-5-1, 21 КО) повторив знамениті рухи легендарного боксера Мохаммеда Алі.

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Скандальний британець в якийсь із моментів виявився затиснутий в кут, але замість того, щоб піти в глухий захист почав просто уникати ударів суперника.

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Джерело: dailymotion
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