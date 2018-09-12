Усик – Беллью: стала відома дата бою

Зараз Беллью виглядає краще, ніж декілька років тому / YouTube

Промоутер Олександра Усика та Тоні Беллью Едді Херн, назвав дату та місце бою українця проти британця.

За словами Херна, який віднедавна став співпромоутером Усика, поєдинок відбудеться 10 листопада у Манчестері.

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"Якщо все піде, як задумано, то закриємо угоду цього тижня. Дата 10 листопада. Місце проведення, швидше за все, Манчестер. Наскільки я розумію, це буде перший поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу на території Британії. Уявіть собі на хвилиночку, що відбудеться, якщо переможе андердог Беллью. Думаю, кілька днів усі ЗМІ писатимуть лише про це. Інтернет просто вибухне", – сказав Херн.

Промоутер назвав дату та місце бою українця проти британця

"У Беллью були дві неймовірні поспіль перемоги (в рамках хевівейта) над Девідом Хеєм. Це дивно, але зараз Беллью виглядає навіть краще, ніж в ті роки, коли він був молодший. У нього з'явився неймовірний шанс. Він може очолити рейтинг "Паунда". Правда, для цього необхідно побити Усика. Букмекери і експерти вважають, що шансів у Беллью немає, але хлопець тим і відомий, що він завжди плював на їх думку", – додав Херн.

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