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Володимир Кличко показав своє нове зимове захоплення: фото

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Кличко - фото 1
Кличко / instagram

Відомий спортсмен Володимир Кличко поскаржився на те, що гірськолижні курорти все ще залишаються закритими, і запитав у фоловерів про те, чим ще можна зайняти себе на зимовому відпочинку.

Володимир Кличко розповів фоловерам у соціальній мережі про своє нове зимове хобі, що не пов'язане з боксом і спортивними тренуваннями.

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Він поділився, що під час карантину захопився риболовлею. Фотографію, де спортсмен ловить рибу, він виклав у вівторок, 26 січня, на своїй сторінці в Instagram. На фотографії Володимир Кличко сидить біля ополонки. При цьому видно, що він зловив як мінімум двох риб.

"Нарешті зима! До речі про витривалість. Спробуйте зловити рибу при температурі -20 або -4 градуси за Фаренгейтом. Є ще чудові ідеї, чим ще зайнятися цією зимою? На жаль, гірськолижні курорти все ще закриті", – підписав фото боксер. Користувачі ж мережі відразу прокоментували його знімок, і відзначили, що Буковель відкритий.

Володимир Кличко показав своє нове зимове захоплення: фото - фото 445256

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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