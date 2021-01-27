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Український учитель створив копію культового авто 60-х років: відео

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Український учитель створив копію культового авто 60-х років: відео - фото 1

У Київській області вчитель фізкультури Іван Кожушко своїми руками зібрав копію культового автомобіля Shelby Cobra 1968 року. Шкільний учитель створив репліку, використавши деталі від різних машин і мотоцикла.

Іван Кожушко давно мріяв про культовий спорткар і вирішив створити автомобіль самостійно. "Для мене це як хобі. Деякі люди після роботи йдуть додому, щоб відпочити, полежати. У мене відпочинок проходить в гаражі", – розповів ентузіаст.

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Для свого проєкту чоловік використовував деталі від різних автомобілів. Наприклад, вихлопна труба у машині від Lada Priora, сидіння від мікроавтобуса РАФ, колеса від Dodge, а дзеркала від мотоцикла Іж. В авто встановлений двигун від ГАЗ-24 Волга.

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Джерело: youtube
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