Український учитель створив копію культового авто 60-х років: відео

У Київській області вчитель фізкультури Іван Кожушко своїми руками зібрав копію культового автомобіля Shelby Cobra 1968 року. Шкільний учитель створив репліку, використавши деталі від різних машин і мотоцикла.

Іван Кожушко давно мріяв про культовий спорткар і вирішив створити автомобіль самостійно. "Для мене це як хобі. Деякі люди після роботи йдуть додому, щоб відпочити, полежати. У мене відпочинок проходить в гаражі", – розповів ентузіаст.

І ще: Три речі, які категорично не можна залишати в машині взимку

Для свого проєкту чоловік використовував деталі від різних автомобілів. Наприклад, вихлопна труба у машині від Lada Priora, сидіння від мікроавтобуса РАФ, колеса від Dodge, а дзеркала від мотоцикла Іж. В авто встановлений двигун від ГАЗ-24 Волга.

Читайте також: ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року