Володимир Кличко емоційно пояснив росіянам, чому їм не вдасться перемогти

На жаль, досі величезна кількість росіян підтримують дії свого божевільного президента. Тож українці намагаються всіляко донести до них, що перемогти у війні проти України їм не вдасться. Висловився також Володимир Кличко.

Він на своєму інстаграмі виклав кількахвилинне відео. У ньому боксер пояснив, чому росіянам не перемогти українців у війні проти нашого народу.

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Це не ми прийшли на вашу землю. Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите та зрівнюєте з землею наші міста та домівки. Знайте, вас тут називають орками! Усіх! Нема зараз хороших або поганих росіян, – підкреслив він.

Володимир Кличко підкреслив, що поки росіяни мовчать і слухають пропаганду свого диктатора, котрий зійшов з розуму, весь цивілізований світ сьогодні на стороні мужніх українців.

"Він захоплений тим, як ми стоїмо за свою землю. Так, нам буде складно. Але ми не здамося, адже ми не боїмося! І ваша армія це вже зрозуміла. А ставити ультиматуми людям, котрі вмирають за свою землю, – безперспективно!", – наголосив Кличко.

Зазначимо, що Володимир Кличко повернувся до України. Він разом зі своїм братом Віталієм роблять усе можливе для того, щоб зробити Київ безпечним і дати гідну відсіч окупантам.

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