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Володимир Гройсман записав прощальне відео
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман записав прощальне відео, в якому побажав удачі своєму наступнику і подякував за підтримку. Відео він розмістив у Facebook в середу, 28 серпня.
"Хочу побажати своєму наступником сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Оскільки саме від успіху його роботи і роботи нового уряду багато в чому буде залежати успіх України і нормального життя кожного українця", – говорить Гройсман.
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За його словами, новий уряд прийме стабільну і країну, що розвивається. "І я вдячний всім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру", – дякує прем'єр-міністр.
Крім цього, Гройсман пообіцяв і надалі служити Україні.
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