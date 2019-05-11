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Володимир Гройсман розповів, як йому вдалося схуднути

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Володимир Гройсман - фото 1
Володимир Гройсман / unian

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів Радіо НВ, яким чином йому вдалося скинути зайву вагу.

Глава уряду зізнався, що справа не в дієтології, і підкреслив, що він категорично проти дієт.

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"Ти повинен визначити для себе прийнятний раціон, якого б тобі вистачало і який був би достатній для того, щоб привести вагу в норму, це перша позиція. І друга позиція – це фізичні навантаження, тобто людина повинна рухатися, для того щоб відчувати себе нормально", – розповів Гройсман.

Політик також додав, що незначно обмежує себе в харчуванні – їсть менше хліба і картоплі. В інтерв'ю прем'єр поділився, що він може підняти до 80 кг у фізичній вправі "жим від грудей".

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Джерело: youtube
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