Мережу зворушив чуттєвий знімок Порошенка з дружиною

Мережу вразив знімок, який напередодні з’явився у Facebook. На ньому зображений чинний президент України Петро Порошенко і його дружина Марина.

"Людина, якій я довіряю у питаннях любові, вислала мені цей знімок. І меседж: "він її любить", – написав на своїй сторінці журналіст Богдан Кутєпов і опублікував фото, зроблене Михайлом Палінчаком.

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У мережі помітили, що знімок виглядає досить неоднозначно, можливо, Порошенко чимось завинив перед дружиною.

"Про таку віддану дружину мріє кожен чоловік", "У погляді чоловіка немає роздратування – це важливо після стількох років разом. Я бачу в ньому стурбованість і питання: як ти? Як ти себе почуваєш? Чим незадоволена. У погляді – турбота", – коментують чуттєвий кадр у соцмережі.

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