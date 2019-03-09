На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
- 69
Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
І ще: Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
У цій тижневій підбірці буде багато любові, квітів і обіймів. І почнемо ми з дуже милої події. Телеведуча та учасниця проекту "Танці з зірками" Наталія Холоденко стала мамою! Такий подаруночок вона отримала напередодні Міжнародного жіночого дня :)
А ми рухаємось далі. Якщо ви не бачили нову відеороботу чарівної та сонячної TARABAROVA – гайда дивитися. Світлана у своєму Instagram не стомлює нагадувати, що #МеніКазково обов'язковий до перегляду ;)
Леся Нікітюк не була б собою, якби не постібала 8 березня. Це вона зробила за допомогою вірша:
8 березня настало
Потепліло навкруги...
В дівчат квіти й подарунки
А в чоловіків... борги
Дещиця правди в цих словах таки є. Однак, не всім прихильникам телеведучої припало до душі те, що вона отак нахабно розкидала тюльпани та виставила свої оголені ноги. Нас, до прикладу, уже нічого не дивує.
Цього тижня у нас відбулася ще одна зіркова прем'єра. Оля Полякова нарешті презентувала відеороботу на пісню "Лед тронулся". Ми просто залишимо вам тут коротеньке відео, от і все ;)
Ох же ж наробило це відео галасу у мережі. Наталя Могилевська виклала ролик, на якому ніжно тулиться до таємничого незнайомця. Коментатори відразу взялися критикувати парубка, який прихистив під своє крило популярну співачку: "Що за гусак?".
Надя Дорофєєва, як завжди, готова ламати стереотипи. Цього разу зірка вирішила довести, що для створення стильного луку зовсім не потрібно витрачати шалені гроші. Тут з нею просто неможливо не погодитися!
Rihanna уже на повну рекламує свою колекцію спідньої білизни. У новому промо-ролику можна побачити не лише гарячу Рі-Рі, а й інших дівчат, які не соромляться показувати свої тіла.
А вже незабаром на нас чекає ще одна музична прем'єра. Цього разу своїх прихильників потішить співачка TAYANNA. На фанів чекає презентація пісні "Як плакала вона". Тут уривочок:
Зірка "Фантастичних звірів" Зої Кравіц невгамовна. Вона продовжує публікувати відверті світлини. Дякуємо, що цього разу обійшлося без кавунів і персиків ;)
Дженніфер Лопес не втомлюється нагадувати своїм прихильникам, що вона перебуває у відмінній фізичній формі. То відверті сукні на червоних доріжках, то фотографії з тренувань, то отакі-от селфі:
Спокуслива Емілі Ратажковскі буває й ніжною. Принаймні, на деяких світлинах, які вона публікує у мережі ;)
Розкішна співачка Слава Камінська завжди відрізнялась відмінними почуттям смаку та гумору. Цього разу вона виклала у мережу світлину в золотій сукні, пожартувавши, що не зле було б у ній завітати до крамниці по капусту ;)
Наостанок залишимо вас з Дашою Астаф'євою, котра нещодавно знялася для Playboy. Тут дуууууже гаряче ;)
Дивіться також: Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
21:51П'ять звичок, які негативно впливають на ваш хребет
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
20:53Audi показала прототип електричного e-tron Sportback
-
20:22Користувачі мережі скаржаться на роботу iPhone XS і XS Max
-
19:57Науковці спростували міф, пов'язаний з музикою під час тренувань
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
19:12У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan
-
18:46Спокусливе сафарі: Сінді Кроуфорд знялася в спекотній фотосесії
-
18:13Ціна OnePlus 7 розчарувала фанатів убивці флагманів
-
17:50Жінки чи чоловіки: названо, хто важче переживає розрив стосунків
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
17:14У США інженери розробили "розумний" дорожній знак STOP
-
16:57Науковці з'ясували, з чим пов'язані проблеми з пам'яттю
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:33Холостяк 2019: чим здивував прем'єрний випуск нового сезону
-
16:17Олександр Усик повівся на божевільний вчинок фаната: відеофакт
-
15:55Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним
-
15:33Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
14:53Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах
-
14:37Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
-
14:19Pornhub назвав найпопулярніші жанри порно серед жінок: пікантна статистика
-
13:57На київській виставці презентувала новий мотовсюдихід
-
13:25Стало відомо, коли Apple випустить окуляри доповненої реальності
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурту
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
-
13:299 найбільших спокусниць за всю історію людства
-
12:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
10:40Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 березня
- 06 березня
-
22:48Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила
-
19:56Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV: дивитися усім