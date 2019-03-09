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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою

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Оля Полякова презентувала новий кліп - фото 1
Оля Полякова презентувала новий кліп

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

І ще: Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)

У цій тижневій підбірці буде багато любові, квітів і обіймів. І почнемо ми з дуже милої події. Телеведуча та учасниця проекту "Танці з зірками" Наталія Холоденко стала мамою! Такий подаруночок вона отримала напередодні Міжнародного жіночого дня :)

Наталя Холоденко стала мамою - фото 312803
Наталя Холоденко стала мамою

А ми рухаємось далі. Якщо ви не бачили нову відеороботу чарівної та сонячної TARABAROVA – гайда дивитися. Світлана у своєму Instagram не стомлює нагадувати, що #МеніКазково обов'язковий до перегляду ;)

TARABAROVA презентувала новий кліп - фото 312804
TARABAROVA презентувала новий кліп

Леся Нікітюк не була б собою, якби не постібала 8 березня. Це вона зробила за допомогою вірша:

8 березня настало
Потепліло навкруги...
В дівчат квіти й подарунки
А в чоловіків... борги

Дещиця правди в цих словах таки є. Однак, не всім прихильникам телеведучої припало до душі те, що вона отак нахабно розкидала тюльпани та виставила свої оголені ноги. Нас, до прикладу, уже нічого не дивує.

Леся Нікітюк своєрідно привітала усіх з 8 березня - фото 312805
Леся Нікітюк своєрідно привітала усіх з 8 березня

Цього тижня у нас відбулася ще одна зіркова прем'єра. Оля Полякова нарешті презентувала відеороботу на пісню "Лед тронулся". Ми просто залишимо вам тут коротеньке відео, от і все ;)

Ох же ж наробило це відео галасу у мережі. Наталя Могилевська виклала ролик, на якому ніжно тулиться до таємничого незнайомця. Коментатори відразу взялися критикувати парубка, який прихистив під своє крило популярну співачку: "Що за гусак?".

Надя Дорофєєва, як завжди, готова ламати стереотипи. Цього разу зірка вирішила довести, що для створення стильного луку зовсім не потрібно витрачати шалені гроші. Тут з нею просто неможливо не погодитися!

Надя Дорофєєва кинула виклик моді - фото 312806
Надя Дорофєєва кинула виклик моді

Rihanna уже на повну рекламує свою колекцію спідньої білизни. У новому промо-ролику можна побачити не лише гарячу Рі-Рі, а й інших дівчат, які не соромляться показувати свої тіла.

А вже незабаром на нас чекає ще одна музична прем'єра. Цього разу своїх прихильників потішить співачка TAYANNA. На фанів чекає презентація пісні "Як плакала вона". Тут уривочок:

Зірка "Фантастичних звірів" Зої Кравіц невгамовна. Вона продовжує публікувати відверті світлини. Дякуємо, що цього разу обійшлося без кавунів і персиків ;)

Зої Кравіц обожнює відверте вбрання - фото 312807
Зої Кравіц обожнює відверте вбрання

Дженніфер Лопес не втомлюється нагадувати своїм прихильникам, що вона перебуває у відмінній фізичній формі. То відверті сукні на червоних доріжках, то фотографії з тренувань, то отакі-от селфі:

Дженніфер Лопес продовжує хизуватися своїм тілом - фото 312808
Дженніфер Лопес продовжує хизуватися своїм тілом

Спокуслива Емілі Ратажковскі буває й ніжною. Принаймні, на деяких світлинах, які вона публікує у мережі ;)

Емілі Ратажковскі приголомшила ніжним образом - фото 312809
Емілі Ратажковскі приголомшила ніжним образом

Розкішна співачка Слава Камінська завжди відрізнялась відмінними почуттям смаку та гумору. Цього разу вона виклала у мережу світлину в золотій сукні, пожартувавши, що не зле було б у ній завітати до крамниці по капусту ;)

Слава Камінська вирішила несподівано вигуляти золоту сукню - фото 312810
Слава Камінська вирішила несподівано вигуляти золоту сукню

Наостанок залишимо вас з Дашою Астаф'євою, котра нещодавно знялася для Playboy. Тут дуууууже гаряче ;)

Даша Астаф'єва знялася для Playboy - фото 312811
Даша Астаф'єва знялася для Playboy

Дивіться також: Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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