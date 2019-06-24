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Volkswagen зробив фургон для поліцейських собак

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Фургон обладнаний для комфортного транспортування собак - фото 1
Фургон обладнаний для комфортного транспортування собак

Volkswagen показав нову модифікацію вантажно-пасажирського фургона Caddy, яка розроблена спеціально для поліцейської кінологічної служби.

Слідом за фургоном для перевезення затриманих, Volkswagen розробив ще один поліцейський автомобіль – цього разу для чотириногих поліцейських. Його кузов обладнаний знімним відсіком для собак, який відповідає всім вимогам європейського законодавства, яке стосується перевезення тварин. Автомобіль оснащений системою кондиціонування повітря з контролем температури.

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Volkswagen зробив фургон для поліцейських собак - фото 335976
Volkswagen зробив фургон для поліцейських собак - фото 335975

Якщо собакам у відсіку стане занадто спекотно або холодно, водій отримає відповідне повідомлення та зможе відрегулювати температуру, не встаючи з водійського крісла. Переробленням автомобіля займалося ательє PressFab Evo з британського графства Бедфордшир. Фургон також отримав світлодіодну балку на даху, сині стробоскопи в ґратках радіатора і спеціальну кольорографічну схему на кузові.

Volkswagen зробив фургон для поліцейських собак - фото 335977
Volkswagen зробив фургон для поліцейських собак - фото 335973

З точки зору техніки це звичайний Caddy у комплектації Highline з дволітровим дизельним двигуном потужністю 148 кінських сил і шестиступеневою механічною коробкою передач. Він може розігнатися до 191 км/год та обіцяє середню витрата палива всього 5 літрів на 100 кілометрів. У підрозділі Volkswagen Commercial Vehicles вважають, що спецфургон для собак на базі Caddy – "це саме те, що потрібно поліцейським".

Volkswagen зробив фургон для поліцейських собак - фото 335972
Volkswagen зробив фургон для поліцейських собак - фото 335974

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Джерело: Motor
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