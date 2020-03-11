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Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc

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Volkswagen випустив T-Rog у форматі кабріолета - фото 1
Volkswagen випустив T-Rog у форматі кабріолета

Компанія Volkswagen оголосила про вихід на ринок відкритої версії T-Roс. Новинка з'явиться в автосалонах Німеччини наприкінці наступного тижня зі стартовим цінником 27 495 євро. Модель позиціонують як "перший кросовер-кабріолет у компактному класі".

Відкрита версія кросовера дебютувала влітку минулого року. Під час перетворення на кабріолет T-Roc позбувся задніх дверей і отримав тканинний складний дах на чотирьох поперечках, який можна опустити та підняти всього за 30 секунд на швидкості до 30 кілометрів на годину. Процес запускається як з кнопки на центральному тунелі, так і брелока.

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Колісну базу довелося збільшити на 40 міліметрів, щоб організувати місце для даху в складеному вигляді, а ззаду встановити дугу безпеки. У результаті доопрацювань габарити T-Roc змінилися: він став довшим і нижчим за кросовер зі звичайною дахом, а об'єм багажника скоротився з 445 до 284 літрів.

Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391503
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391494
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391496
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391493

Лінійку двигунів кабріолет розділив зі стандартним кросовером. Новинку можна буде купити з бензиновими моторами – "турботрійкою" об'ємом 1,0 літра і півторалітровою "турбочетвіркою", потужність яких становить 115 і 150 кінських сил відповідно. Обидва двигуни поєднуються з шестиступінчастою механічною коробкою, а для потужнішого варіанту також передбачений "робот" DSG.

Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391495
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391501
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391502
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391500

Для крос-кабріолета T-Roc доступний пакет R-Line, 17- або 19-дюймові диски, аудіосистема з 12 динаміками, мультимедійний комплекс MIB3 з електронною eSIM-картою та цифрова панель приладів.

Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391499
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391493
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391492
Volkswagen вивів на ринок кросовер-кабріолет T-Roc - фото 391491

Виробництво кабріолетів T-Roc налагоджено на заводі Volkswagen в німецькому місті Оснабрюк. Компанія має намір щорічно продавати близько 20 тисяч кросоверів зі складним дахом. Для порівняння, за два роки присутності на ринку стандартного T-Roc модель була продана у кількості 360 тисяч примірників.

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Джерело: Volkswagen
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