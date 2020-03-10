Стіг з Top Gear проник до штаб-квартири Lego та викрав машинку: кумедне відео

Шоу Top Gear опублікувало жартівливий відеоролик, в якому Стіг – таємничий пілот-випробувач – проникає у штаб-квартиру данської компанії Lego і викрадає іграшковий автомобільчик. Це треба бачити!

На заводі Lego Стіг зібрав іграшковий ралійний автомобіль, розроблений спільно з Top Gear.

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Скориставшись мобільним додатком "Control+" для керування машинкою, а також неабияк помучивши охорону, гонщик у традиційному білому костюмі поїхав зі своєю здобиччю в аеропорт на яскраво-зеленому Porsche 911 GT3 RS.

Звідти він попрямував у Дансфолд на гоночний трек британської передачі, щоб випробувати іграшковий автомобільчик Lego Technic Top Gear. Який час показала машинка, не уточнюється. За словами представників Top Gear, Стіг відмовився коментувати дані кадри.

Набір Lego Technic, створений у співавторстві з Top Gear, продається з кінця минулого року. У наборі 463 елементи, причому в компанії стверджують, що моделька отримала дві унікальні деталі: шестерню з внутрішнім зчепленням на 28 зубчиків і темно-сірий диференціал.

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