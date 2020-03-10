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Cadillac відклав прем'єру першої електричної моделі
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Компанія Cadillac вирішила відкласти публічний дебют нової електричної моделі Lyriq через спалах коронавірусу. Спочатку автомобіль повинні були представити на квітневому автосалоні в Нью-Йорку.
Проведення автосалону в Нью-Йорку все ще залишається під питанням – організатори запевняють, що роблять все можливе, щоб уникнути його скасування аж до установки величезної кількості точок для дезінфекції рук. Однак є всі підстави вважати, що виставку все ж спіткає доля салонів у Пекіні та Женеві.
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У зв'язку з цим багато автовиробників, які і без того втратили величезні суми на автосалоні в Женеві, який скасували за кілька днів до відкриття, заздалегідь відмовляються від прем'єр. Так, за даними The Verge, вчинила і компанія Cadillac.
На початку квітня марка повинна була представити у Нью-Йорку нову електричну модель Lyriq, але керівництво вирішило відкласти презентацію на невизначений термін. Поки що ніяких даних про нову дату дебюту немає. Компанія переглядає подальші плани та шукає найоптимальніші та безпечніші для глядачів варіанти. Не виключено, що презентацію і зовсім перенесуть в онлайн.
В основі нового кросовера буде лежати масштабована платформа для електрокарів, а живити автомобіль буде просунута батарейна система Ultium, яку компанія розробила своїми силами. Запас ходу автомобіля з нею буде досягати 644 кілометрів.
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