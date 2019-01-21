Volkswagen вирішив встановити рекорд Нюрбургринга серед електрокарів

Компанія Volkswagen планує встановити рекорд "Північної петлі" Нюрбургринга серед електрокарів. У заїзді влітку поточного року візьме участь спортпрототип I.D. R, який у 2018 встановив рекорд підйому на пагорб Пайкс Пік.

Наразі у компанії працюють над удосконаленням аеродинамічного обважування спортпрототипа.

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На відміну від Пайкс Піка, де стартова і фінішна позначки знаходяться на висоті 2862 і 4302 метри над рівнем моря, перепад висот нагір'я Айфель, де розташовується Нюрбургринг, не перевищує 300 метрів. Крім того, на "Петлі" є одна протяжна швидкісна пряма Döttinger Höhe, наявність якої теж внесе свої корективи в елементи обважування.

За кермо спортпрототипа, як і на Пайкс Піку, знову сяде французький гонщик Ромен Дюма. Йому належить побити час 6 хвилин 45,9 секунди – такий результат у 2017 році показав Пітер Дамбрек за кермом китайського електросуперкара Nio EP9. Середня швидкість цієї машини під час проходження "Петлі" склала 185 кілометрів на годину.

Volkswagen I.D. R оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 680 кінських сил. З місця до 100 кілометрів на годину I.D. R розганяється за 2,25 секунди. Максимальна швидкість – 240 кілометрів на годину.

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