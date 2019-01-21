Тюнери створили позашляховик Land Rover Defender, як у агента 007

На eBay виставили тюнінгований варіант позашляховика Land Rover Defender, доопрацьований в стилі автомобіля з 24-го фільму про Джеймса Бонда – "Спектр".

Автомобіль, пофарбований у чорний колір, отримав ліфтовану на п'ять сантиметрів підвіску, розширені колісні арки, лебідку, зовнішній каркас, багажник на даху і сходи, додаткове освітлення, новий капот, решітку радіатора і підніжки, а також 37-дюймові позашляхові покришки Maxis Trepador.

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Доопрацьований позашляховик Land Rover Defender

Стандартний 2,2-літровий дизель Land Rover Defender замінили на восьмициліндровий бензиновий двигун, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

У минулому році на аукціон виставили "Деф", який брав безпосередню участь в зйомках фільму "Спектр". Машину купили за 365,5 тисячі фунтів стерлінгів. Всього для зйомок у стрічці було створено 10 спеціальних примірників Defender.

Доопрацьований позашляховик Land Rover Defender

Доопрацьований позашляховик Land Rover Defender

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