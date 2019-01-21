Голландці перетворили купе Alfa Romeo 4C в ретроспорткар

Фірма Ugur Sahin Design з Нідерландів представила концепт ретро-версії Alfa Romeo 4C під назвою Nivola. За словами авторів проекту, авто можна вважати сучасною інтерпретацією 33 Stradale роботи італійського дизайнера Франка Скальоне, а своє ім'я вона отримала на честь автогонщика Таціо Нуволарі.

В описі на сайті компанії вказано, що автомобіль поки існує в рендерах. Передбачається, що для побудови Nivola буде використовуватися оригінальне шасі 4C, а всі кузовні панелі будуть новими. Їх виконають з алюмінію або вуглецевого волокна.

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У разі зацікавленості з боку потенційних покупців купе випустять дуже обмеженим тиражем. Двигун, ймовірно, залишиться стокових. Це чотирициліндровий турбомотор, що видає 240 сил (350 Нм моменту) і суміщений з роботизованою коробкою передач.

Оновлений Alfa Romeo 4C

Середньомоторний Alfa Romeo 33 Stradale – це дорожня версія гоночного Tipo 33. Автомобіль був представлений публіці на виставці спортивних автомобілів у Монці, Італія, восени 1967 року. Загальний тираж дорожньої 33-ої склав 16 примірників. У рух купе приводив дволітровий V8 потужністю близько 240 кінських сил. 33 Stradale оснащувався шестиступеневою коробкою передач, колесами з магнієвого сплаву та підвіскою на подвійних поперечних важелях спереду і подвійних поздовжніх ззаду.

Оновлений Alfa Romeo 4C

Оновлений Alfa Romeo 4C

Влітку минулого року фірми Adler Group і Up Design представили, як могла б виглядати 4C наступного покоління. Розроблене ними купе Alfa Romeo Mole Construction Artigianale 001 отримало дизайн у стилі останніх моделей італійської марки і перероблений салон з цифровою панеллю приладів, але без дисплея інформаційної системи. В обробці інтер'єру використовувався карбон і натуральна шкіра.

Оновлений Alfa Romeo 4C

Оновлений Alfa Romeo 4C

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