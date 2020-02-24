Volkswagen випустить електричний спорткар з інноваційною батареєю

Volkswagen задумався над проєктом високопродуктивного дводверного електрокара, який втілить у серійній моделі технології гоночного прототипу ID.R. Очікується, що спорткар отримає принципово нову акумуляторну батарею, а також базуватиметься на платформі MEB і випускатиметься у кузовах купе і родстер.

Подробиць про технічну начинку майбутнього спорткара Volkswagen немає: архітектура MEB дозволяє випускати передньо-, задньо- і повнопривідні електромобілі з одним або декількома двигунами, так що в інженерів німецької фірми розв'язані руки.

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Особливості інноваційного акумулятора також не розкриваються: за чутками, у новій батареї інший хімічний склад, ніж у традиційних літій-іонних осередків.

Оскільки в проєкті серійного електрокара будуть застосовуватися технології спортпрототипа ID.R, що побив багато рекордів, основним конкурентом дводверного Volkswagen журналісти Autocar бачать новий Tesla Roadster.

Авто конкуруватиме з Tesla Roadster

У майбутньому напрацювання Volkswagen можуть бути використані при створенні наступника Audi TT і повністю електричного спорткара Porsche, який прийде на зміну сімейству 718. Поки інженери німецької марки зайняті адаптацією гоночних технологій у дорожні машини, так що раніше 2025 року серійний електрокар Volkswagen не з'явиться.

У найближчих планах німецької марки – прем'єра "гарячих" бензинових і дизельних версій Volkswagen Golf восьмого покоління. Модифікації GTI і GTD покажуть на Женевському автосалоні на наступному тижні.

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