Названі найкращі автомобільні бренди

Некомерційна організація Consumer Reports, що спеціалізується на захисті інтересів споживачів, видала звіт, в якому назвала найкращі автомобільні марки.

Рейтинг був складений за підсумками серії дорожніх випробувань, соцопитувань, наявності базових систем безпеки і критерію прогнозованої надійності, йдеться на сайті організації.

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Так, лаври переможця дісталися Porsche. Як відзначили фахівці Consumer Reports, авто цього бренду мають найвищий коефіцієнт задоволеності клієнтів. Транспортні засоби німецького автовиробника безпечні і надійні. "Срібло" отримала корейська преміальна марка Genesis, трійку лідерів замикає Subaru.

Porsche

Також у десятці найкращих автомобільних брендів: Mazda, Lexus, Audi, Hyundai, BMW, Kia і MINI. Погано себе показали Fiat, Mitsubishi, Jeep, Land Rover, Cadillac, Jaguar і GMC.

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