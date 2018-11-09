У покинутому гаражі знайшли рідкісну версію Ford Mustang

У заваленому непотребом гаражі літньої жінки знайшли рідкісну версію Mustang Shelby GT 350-H.

Shelby GT 350-H, у свої часи, пропонували під привабливим для клієнтів слоганом – Rent-a-Racer (орендуй гоночну машину). У 2016 році Shelby American, Ford і Hertz представили спецверсію купе Mustang GT-H, побудовану на честь 50-річного ювілею оригінального GT 350-H.

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Всі Shelby GT 350-H оснащували 4,7-літровим атмосферним V8, також відомим як Cobra hi-riser. Від стокового двигун відрізнявся впускним колектором з високим підйомом, випускним колектором і віддачею – замість 275 вісімка видавала 310 кінських сил.

Відомі випадки, коли Shelby GT 350-H брали участь в гонках американської серії Sports Car Club of America (SCCA) і часто поверталися в Hertz зі слідами установки каркаса безпеки. Після капітального ремонту на заводі Ford фастбек виставляли на продаж, але такі машини пропонували без деталей Shelby, які "губилися" десь на виробництві.

У покинутому гаражі знайшли рідкісну версію Ford Mustang

У покинутому гаражі знайшли рідкісну версію Ford Mustang

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