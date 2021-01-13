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Volkswagen відкликає 56 тисяч хетчбеків Golf: у чому причина

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Volkswagen відкликає Golf через глюки - фото 1
Volkswagen відкликає Golf через глюки

Компанія Volkswagen виявила чергову проблему з програмним забезпеченням Golf восьмого покоління. Неполадки, що викликають "глюки" у роботі мультимедійної системи та камери заднього виду, змусили німецьку марку відкликати 56 000 хетчбеків.

Збої спостерігаються у ПЗ "ранніх" Golf, випущених до червня 2020 року. Судячи з усього, Volkswagen не вважає проблему серйозною – зазначається, що сервісна акція повністю добровільна.

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Це далеко не перші неполадки в роботі софту Golf. У 2019 Volkswagen довелося на кілька місяців відкласти прем'єру моделі через збої у віртуальній приладовій панелі, що отримала розширену функціональність та постійне під'єднання до мережі.

У травні минулого року компанії довелося припинити поставки хетчбеків дилерам через помилки у роботі електронного помічника eCall, який відповідає за виклик оперативних служб в екстреній ситуації. Проблеми з ПЗ також привели до затримки запуску виробництва електрокара ID.3 – вони виявилися в процесі розробки. Після цього, у липні 2020 року, Volkswagen Group призначила Audi відповідальною за підготовку софту для всього концерну.

Volkswagen відкликає 56 тисяч хетчбеків Golf: у чому причина - фото 442941
Volkswagen уже не вперше відкликає свої автомобілі через "глюки"

Однак "глюки", судячи з усього, не відлякують клієнтів. Згідно зі звітом Volkswagen, торік дилерам вдалося реалізувати 312 000 примірників нового Golf в Європі, що зробило його найпопулярнішим автомобілем у 2020 році. Близько 179 000 хетчбеків доставили покупцям у другій половині року. На батьківщині "Гольф" також став лідером з 133 900 проданих примірників; за ним ідуть ще два Volkswagen – Tiguan і Passat.

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Джерело: Motor1
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