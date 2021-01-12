Один з двох Ferrari 375 America пустять з молотка за шалені гроші

22 січня на аукціоні RM Sotheby's виставлять на продаж унікальне купе Ferrari 375 America 1954 року випуску з панорамним заднім склом. За один з двох побудованих у подібному кузові спорткарів планують отримати 3,4 мільйона доларів.

Ferrari 375 America представили у 1953 році. Всього італійська компанія випустила десять спорткарів в кузові купе й один кабріолет. Вісім 375 America з жорстким дахом побудували інженери автомобільного ательє Pininfarina. Два останні автомобілі особисто спроєктував знаменитий італійський конструктор Альфредо Віньяле. Примірник, який виставлять на торги, є саме його дітищем.

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Ferrari 375 America, споруджений Віньяле, відрізняється незвичайним заднім панорамним склінням, яке надає спорткару силует у стилі фастбек. Крім того, дизайн рідкісного купе виконаний таким чином, що проходить поясна лінія, що окреслює нижню межу скління, візуально з'єднує передні та задні крила автомобіля в єдине ціле. Доповнено екстер'єр моделі бічними повітрозабірниками та хромованими гратами позаду передніх коліс.

Унікальний Ferrari у 1954 році брав участь відразу у двох світових виставках – у Нью-Йорку і Женеві. Після цього купе придбав відомий колекціонер Роберт Вілкі, який володів автомобілем до самої смерті, яка настала у 1970 році. Відтоді 375 America змінив кількох господарів, іноді з'являючись у колекціях рідкісних Ferarri. У 2011 році спорткар пережив останню наразі реставрацію, в процесі якої машині повернули оригінальний бордовий колір кузова.

Однак, за словами фахівців, Ferrari все-таки потрібно невелике відновлення. На кузові автомобіля присутні вм'ятини та подряпини, а білий шкіряний салон місцями затертий і потріскався. Під капотом 375 America встановлений оригінальний 4,5-літровий V12 потужністю 340 кінських сил. У парі з агрегатом працює чотирьохступенева "механіка". На майбутні торги, які відбудуться 22 січня, за ексклюзивне купе планують отримати 3,4 мільйона доларів.

У серпні минулого року у США виставили на продаж рідкісний двомісний Ferrari 275 GTB / 4 1967 року випуску з пробігом 50 000 кілометрів за 3 мільйони доларів. Усього італійський виробник створив 330 подібних моделей.

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