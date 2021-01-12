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Блогер перевірив, скільки кілометрів може проїхати дизельна BMW 7 на повному баці
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Британський блогер Joe Achilles відправився у невелику подорож країною. Це він зробив для того, щоб перевірити, скільки може проїхати на одному баку дизельна BMW 7 серії. Результат виявився вражаючим.
Відео, опубліковане на каналі Joe Achilles в YouTube, триває понад 18 хвилин. Однак нас цікавить початок, де Джо розповідає про свою машину, і кінець – коли на дисплеї системи iDrive видніються дані про поїздку. Весь маршрут британець проїхав на BMW 730Ld.
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Довгобазний седан оснащений рядною дизельною "шісткою" 3.0 (265 сил і 620 Нм крутного моменту) у парі з восьмидіапазонним автоматом ZF, і по паспорту споживає 5,3-5,8 літра на 100 кілометрів (у комбінованому режимі по циклу WLTP).
Перед поїздкою Джо залив у бак "сімки" 78 літрів дизеля – і наступні 14 годин і 23 хвилини провів у дорозі. За цей час йому вдалося проїхати майже 1450 кілометрів. Середня швидкість руху склала 100,9 кілометра на годину, а витрата – 4,5 літра. Показники вражаючі, але якби британець взяв гібрид 745Le xDrive, то цифри виявилися б ще пристойнішими. За паспортом бензоелектрична чотиридверка споживає 2-2,2 літра палива в комбінованому режимі.
Навесні 2018 року автори YouTube-каналу Car Throttle встановили схожий "рекорд". Вони проїхали на дизельній Skoda Octavia першого покоління від Лондона до селища Нюрбург, де розташований знаменитий Нюрбургринг, без дозаправки загальна протяжність маршруту склала 1287 кілометрів.
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