Volkswagen тестує спортивну версію нового кросовера: з'явилося відео

Компанія Volkswagen активно тестує спортивну модифікацію моделі компактного кросовера T-Roc R.

Найближчим часом флагманська лінійка VW R, куди поки входить один лише Golf, розшириться за рахунок компактного кросовера T-Roc. Тести цієї моделі вже почалися.

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На відео зняті заїзди передсерійних прототипів Volkswagen T-Roc R, які намотують кола по трасі Нордшляйфе. Судячи з камуфляжу на кузові, спортивна модифікація моделі буде відрізнятися від базового кросовера навіть зовні.

T-Roc R буде більш-менш відповідати хетчбеку Golf R, а це: 2-літровий бензиновий турбомотор потужністю близько 300 к.с., переналаштовувана підвіска і посилені гальма, а також повний привід в базовій комплектації. Суперником для новинки стане вже не SEAT Ateca, а його спортивна модифікація Cupra Ateca.

Очікується, що прем'єра Volkswagen T-Roc R відбудеться у 2019 році, а приблизно через рік буде показаний купе-кабріолет на базі цієї ж моделі.

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