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Volkswagen дозволить власникам iPhone розблокувати авто смартфоном

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Volkswagen дозволить власникам iPhone розблокувати авто смартфоном - фото 1

Volkswagen поглиблює своє партнерство з Apple і власники гаджетів під управлінням iOS тепер можуть використовувати Siri для блокування і розблокування свого автомобіля.

Виробник навів перелік функцій, якими можна управляти зі смартфона за допомогою функції Siri Shortcuts, що з'явилася у iOS 12. Для цього досить встановити фірмовий iOS-додаток VW Car-Net.

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Власники VW можуть використовувати Siri для запуску і зупинки сеансу зарядки свого електричного автомобіля або включення обігрівача. Вони також можуть встановлювати певну температуру і визначати місце розташування свого автомобіля. Серед інших функцій – можливість включити звуковий сигнал.

Volkswagen дозволить власникам iPhone розблокувати авто смартфоном - фото 288487

Додаток Cart-Net не є безкоштовним для всіх власників VW. Щоб почати користуватися функціями Siri для автомобілів Volkswagen, потрібно встановити додаток, зареєструватися в сервісі і вибрати свою модель зі списку. Вартість щомісячної підписки становить 11 доларів.

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Джерело: theverge
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