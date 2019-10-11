Volkswagen розкрив зовнішність і інтер'єр нового Golf

Компанія Volkswagen показала ескізи Golf восьмого покоління та назвала дату його прем'єри. Хетчбек дебютує через два тижні, 24 жовтня, і стане "еталонним зразком епохи цифровізації інтер'єру".

Зовнішність нового Volkswagen Golf давно перестала бути секретом: автомобіль неодноразово потрапляв в об'єктиви шпигунів, навіть з мінімальною кількістю камуфляжу. Дизайн не можна назвати ні новим, ні радикальних – це більше еволюція нинішнього стилю з орієнтацією на "зелену" лінійку ID., Зокрема, електрохетч ID.3.

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Уже відомо, що затримки з виходом Golf нового покоління були пов'язані з дуже складною електронікою. Наприклад, протягом тривалого часу інженери не могли добитися належного функціонування цифрової панелі приладів і систем безпеки, адже нова технологія вимагає у 10 разів більше коду, ніж більшість сучасних смартфонів.

Раніше також повідомлялося, що Golf отримає "революційний" інтер'єр, буде постійно під'єднаний до мережі, а його віртуальна приладова панель та комплекс систем безпеки стануть для класу "еталонними".

За підсумками 2018 року Volkswagen Golf посідає шосту сходинку в рейтингу найбільш популярних автомобілів. Світові продажі моделі склали 790 567 примірників.

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