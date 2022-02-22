Volkswagen розкрив дату прем'єри нового дешевого седана

Компанія Volkswagen готується до прем'єри власної версії Skoda Slavia – бюджетного седана, представленого у листопаді минулого року. Новинка під маркою Volkswagen дебютує 8 березня.

Судячи з тизерів, авто буде оновленою версією моделі Virtus, яку продають в Південній Америці з 2018 року, пише cartoq.

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Після прем'єри вона стане на конвеєр в Індії, де замінить застарілий Vento, а потім з'явиться і на інших світових ринках. Наразі можна розглянути седан на тизерах.

Зовні рестайлінговий Virtus можна впізнати за новою оптикою зі світлодіодними "бумерангами" та рельєфним передком. Бампер збільшився і отримав збільшені повітрозабірники, які, однак, можуть вказувати на спортивну модифікацію GTS. Боковини та задня частина на знімки не потрапили, але ймовірно, що змін там не так багато.

У Slavia, що базується на тій самій архітектурі MQB-A0-IN, Virtus запозичить і лінійку двигунів. До неї входять літрова трійка потужністю 115 сил та 1.5 TSI, що видає 150 сил.

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