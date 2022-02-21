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Декілька сотень Ford Bronco занесло снігом: їх не можуть відправити покупцям
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Позашляховики Ford Bronco, замовлені у 2021 і навіть у 2020 роках, давно мали доставити покупцям, проте терміни постійно відкладають. Кількість Bronco вже така велика, що їх доводиться зберігати просто неба!
Машини, вкриті сніговими "шапками", стоять без чохлів. Причина затримки – у дефіциті чіпів, що вже другий рік впливає на автопром, пише autonews.
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Робітники регулярно виходять на стоянку, встановлюючи деталі під капоти деяких позашляховиків, тоді як інші Bronco заїжджають у ворота заводу, а потім повертаються на місце. Дилери, а пізніше і сам Ford, підтвердили, що затримка пов'язана з перебоями у постачанні мікрочипів.
Клієнти стурбовані тим, що позашляховики стоять просто неба без будь-якого захисту. Так, Джейсон Воллес, який раніше жив у Мічигані, зазначив, що зими в штаті бувають дуже суворими, що навряд чи піде на користь стану автомобілів. Він замовив свій Bronco у червні минулого року.
В офіційній заяві представники Ford зазначили, що компанія робить все можливе. Що стосується сотень некомплектних Bronco, Ford має намір розібратися з ними протягом наступних 90 днів: якщо, звісно, ситуація з чіпами не погіршиться.
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