Volkswagen продаватиме доступ до автопілота: плату зніматимуть погодинно

Компанія Volkswagen планує продавати доступ до автопілота за 7 євро на годину. Власники автомобілів зможуть вмикати та вимикати функцію у будь-який час.

Як зазначив глава відділу продажів і маркетингу Volkswagen Клаус Зеллмер, такий підхід значно вигідніший як для покупця, так і для компанії. На автомобілі спочатку встановлюється все необхідне обладнання, але за замовчуванням воно не доступне клієнту – він може активувати потрібну функцію за додаткову плату, пише Top Gear.

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Такий підхід активно критикують, оскільки вважають його спробою двічі заробити на клієнтах. Головний аргумент противників – чому не можна дати власникові машини доступ до всіх її функцій, якщо вони доступні та встановлені ще з заводу. У Volkswagen з таким підходом категорично не згодні.

"Рухаючись вперед, ми бачимо майбутнє у доступі до мобільності, коли вона вам потрібна, а не у володінні однієї машиною протягом декількох років", – заявив Зеллмер.

Volkswagen порахував, що з точки зору витрат на виробництво значно вигідніше спочатку обладнати автомобілі всіма можливими опціями, а потім давати клієнтам доступ до них за додаткову плату, ніж робити кожен автомобіль на замовлення. Для клієнта це теж вигідніше, оскільки йому не потрібно відразу вирішувати, які опції йому знадобляться протягом усього володіння машиною: він може отримати доступ до будь-якої опції хоч на наступний день після покупки, хоч через 5 років.



Година використання автопілота обійдеться у 7 євро на годину / Фото Unsplash

За підрахунками компанії, вартість установки автопілота обчислюється п'ятизначною сумою в євро (тобто не менше 10 000 євро). Таку суму мало хто готовий платити на етапі покупки автомобіля, тому єдиний шанс для компанії отримати прибуток, а для клієнтів користуватися автопілотом – система погодинної оренди з цінником у 7 євро.

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