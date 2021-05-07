У Renault показали, як виглядатиме електричний Megane

Renault презентувала тизери майбутнього електричного Megane E-Tech Electric. На зображеннях можна розгледіти як зовнішній вигляд, так і салон моделі.

Renault показала задню частину автомобіля, інтер'єр, а також цифрову панель приладів та інформаційно-розважальний екран, повідомляє Motor1. Задня частина повністю схожа на концепт, з елементом освітлення на всю ширину. Також там розташований новий значок марки.

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Салон вийшов мінімалістичним і містить кілька дисплеїв. Інформаційно-розважальний екран, який, здається, має сенсорні кнопки, розміщений над різними перемикачами і місткістю для мобільного телефону. Помітно багато простору для зберігання в передній частині центральної консолі, який розташований під інформаційно-розважальною системою. Сидіння і підлокітник мають золоту контрастну стрічку.

Megane E-Tech Electric буде їздити на платформі CMF-EV, яку компанія розробила спільно з Nissan. Вона також лежить в основі Nissan Ariya 2022 року. Деталі силової установки залишаються в таємниці. Renault заявляє, що Megane E-Tech Electric дебютує в "найближчому майбутньому". Він повинен надійти в продаж в 2022 році.

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