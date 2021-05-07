На торги виставлять єдиний вцілілий ліванський спорткар, який знявся у Форсажі

На торгах аукціону RubiX виставлять один з десяти ліванських суперкарів Lykan HyperSport. Ці автомобілі побудували спеціально для зйомок 7 частини кінофраншизи "Форсаж".

Виставлений на торги екземпляр – єдиний, якому вдалося вижити у процесі зйомок, пише RubiX Market. Головні герої фільму, Домінік Торетто у виконанні Віна Дизеля і Браян О'Коннор у виконанні Пола Вокера, зробили на суперкарі стрибок між хмарочосами в Абу-Дабі.

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Автомобіль, який пережив зйомки, все одно отримав суттєві дефекти. Зокрема, у нього подряпаний кузов, бічні дзеркала обламані, а в салоні немає ані приладової панелі, ані медіасистеми. Зате у цього спорткара є особливість – він продається разом з NFT-токеном – колажем з фотографій купе з роздільною здатністю 11 520 на 6 480 пікселів.

NFT-токеном називають вид криптографічних токенів. Це невзаємозамінні токени, тобто кожен екземпляр унікальний і не може бути ані обміняний, ані заміщений іншим токеном (хоча зазвичай токени взаємозамінні). Творці токена відзначають, що створений ними арт-об'єкт – унікальний випадок, оскільки раніше токени не посвячували автомобілям і не пропонували їх покупцям разом з фізичним аналогом.

Справжній суперкар Lykan HyperSport комплектується 3,7-літровим турбомотором віддачею 750 кінських сил і 960 Нм крутного моменту.

Вартість такого автомобіля на момент старту продажів починалася від 3,4 мільйона доларів. Зібраний для зйомок суперкар значно менш продуктивний – він комплектувався 2,7-літровою "шісткою" потужністю 240 сил. Вартість його також нижча – організатори аукціону очікують отримати за нього до 2,5 мільйона доларів.

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